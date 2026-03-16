«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Иностранец оскорбляет тренера – это заслуживает удаления». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»

Быстров: клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт, Талалаев имеет право выбить мяч.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ .

В концовке матча тренер калининградцев Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Да, будет наказание, но он же понимает последствия своих действий. Непонятный игрок ЦСКА не имеет права толкать тренера.

Судья мог подбежать, наказать тренера и матч бы продолжился. Когда какой-то иностранец непонятный толкает тренера и оскорбляет его, это заслуживает удаления. Потом пошли неконтролируемые эмоции.

Талалаев может в своей зоне делать все, что угодно, но этот клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Что это такое? До этого никто не толкал тренеров. Я бы сам выбил мяч, но в поле, и получил бы удаление, при этом набрав три очка.

Что там Талалаев за жест показал? Он был готов подраться, Челестини ему ответил. Тренеры бьются за свою команду. Что касается наказания для Талалаева и Челестини, есть регламент. Они получат ни больше, ни меньше положенного. Для «Балтики» не будет ударом отсутствие Талалаева на скамейке в следующих матчах. Калининградцы нормально играли, когда он был на трибуне, так что ничего страшного не случится», – сказал Быстров.