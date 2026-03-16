  • «Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Иностранец оскорбляет тренера – это заслуживает удаления». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке матча тренер калининградцев Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. 

«Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Да, будет наказание, но он же понимает последствия своих действий. Непонятный игрок ЦСКА не имеет права толкать тренера.

Судья мог подбежать, наказать тренера и матч бы продолжился. Когда какой-то иностранец непонятный толкает тренера и оскорбляет его, это заслуживает удаления. Потом пошли неконтролируемые эмоции.

Талалаев может в своей зоне делать все, что угодно, но этот клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Что это такое? До этого никто не толкал тренеров. Я бы сам выбил мяч, но в поле, и получил бы удаление, при этом набрав три очка.

Что там Талалаев за жест показал? Он был готов подраться, Челестини ему ответил. Тренеры бьются за свою команду. Что касается наказания для Талалаева и Челестини, есть регламент. Они получат ни больше, ни меньше положенного. Для «Балтики» не будет ударом отсутствие Талалаева на скамейке в следующих матчах. Калининградцы нормально играли, когда он был на трибуне, так что ничего страшного не случится», – сказал Быстров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
>>>«Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Да, будет наказание, но он же понимает последствия своих действий

Если за действие положено наказание, то нет, значит не имеет права. А то так можно и до оправдания убийства дойти. Ну а чо, человек убил человека, он же понимает последствия, значит имеет право. Так чтоли по логике Володьки?!
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий скрыт
Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны.
С чего бы?
Ответ maximilian_15
Комментарий скрыт
Ответ maximilian_15
Потому что он НАШ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Поэтому ему можно хоть мячи выбивать, хоть жесты оскорбительные показывать. А вот этим мерзким иностранцам ничего нельзя, как только посмел Челестини зайти в техническую зону Балтики, какой ужас! Еще Станкович был, полный неадекват, это по Матч ТВ с утра до вечера говорили.
Быстрову видимо на гей клубах не раз прилетало .Вообще голову там ему отбили , такую ересь несет !
Ответ Спортик161
Комментарий скрыт
Ответ Спортик161
Вот тоже не понял прикола, но Быстрый ещё тот уникум) у него Талалаеву можно, Кармо нельзя... Главное не перепутать)))
То, что сделал Талалаев - это называется провокация. Вина клоуна из ЦСКА только в том, что он на провокацию поддался. Талый - провокатор, и имеено он спровоцировал драку, не надо подменять понятия.
Ответ Sony Chibo
Так всегда все именно так и работает :) Я тебя спровоцирую, скажу тебе что-то очень обидное, ты мне нос сломаешь - тебя будут судить, а не меня :) так все и работает. не можешь себя в руках держать - сиди дома, если на провокации ведешься.
Ответ Sony Chibo
Он ударил мячик, а не по лицу, добавили 7 минут к матчу, время вышло мяч ушел в аут, свисток и матч окончен, судья же хотел ещё поиграть, ценной удаление тренер выбил мячик, 3 очка в этой встречи очень нужны Балтике, и стоило ли оно того, 100 процентов да, такие матчи надо выгрызать, что вся команда Балтики и сделала, победа есть и идём дальше,
П.с:Талалаев ради команды готов на всё, так и должены поступать тренера всех команд, так что желаю всем удачи и смотрим футбол дальше, эмоции подарили нам в этот матче, Вперёд Балтика😎
Мы живём в мире, где Володя Быстров умудряется называть других клоунами
Ответ funnynerd21
"Итак, коллеги..."
Ответ funnynerd21
Беда в том, что из-за таких идиотских шоу и нашего неадекватного судейства, клоунской выглядит вся РПЛ, начисто отбивая желание ее смотреть.
"может в своей зоне делать все, что угодно"... Было ясно, что Быстров и так не сильно умный, но он прям старается, чтобы выгдядеть еще глупее
Ответ Tristan33
Комментарий скрыт
Ответ Tristan33
В отличие от вас и телегидов пресмыкающихся, Быстров очень часто говорит ПРАВДУ. И теперь не стал подвывать телеПузикам
Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны? Нет, Вова не имеет никакого права. Это затяжка времени, провокация. Его заслуженно удалили, ещё надо дисеву матчей на 5 впаять. Теперь понятно чего Вову сняли с ТВ, полный неалекват
Ответ svaz
Затяжка времени - ЖК (по правилам).
Толчок тренера - КК+дисквал
Ответ Kutyrs
Нене, тут ведь дело не в том, что он пнул мячик который катился, тут акцентированное действие, он взял мяч и целенаправленно его вынес на трибуны это затяжка и провокация. Тут сразу красная и дисква. Деревня из него никуда не ушла. Выигрывает и творит дичь.
Володька позорный какой-то, такую чушь несет
Володя никогда умом не отличался,но раньше об этом знали только близкие.Теперь знают абсолютно все.
Ответ Пугливый Кот
А вы?
"Какой то иностранец". Мерзость какая.
Материалы по теме
Брейдо о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Челестини должен был остаться в стороне, когда игроки пошли стенка на стенку? Талалаев показывал жесты, пальчиком тыкал – давайте об этом говорить»
вчера, 20:23
ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»
вчера, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья, Тиаго – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватитей. Неймар не вызван в сборную
9 минут назад
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
17 минут назад
Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
24 минуты назад
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Тест о деньгах в ЛЧ
31 минуту назадТесты и игры
Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»
39 минут назад
Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»
50 минут назад
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Нефтехимик»
сегодня, 18:23
Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
сегодня, 18:22
«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава
сегодня, 18:13
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник ЦСКА Ковач: «Под Челестини шатается стул. Добавило минусов, что он пошел в эту свору с «Балтикой». Ладно Талалаев, у него с психикой не все нормально»
38 минут назад
Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»
52 минуты назад
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
сегодня, 18:28
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
сегодня, 18:12
Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
сегодня, 17:58
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
сегодня, 17:58
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
сегодня, 17:46
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
сегодня, 17:46
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
сегодня, 17:15
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
сегодня, 16:50
Рекомендуем