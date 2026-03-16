Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
Рафаэл Леау был недоволен после замены в матче с «Лацио» в Серии А (0:1).
Массимилиано Аллегри убрал португальского вингера с поля на 66-й минуте.
По дороге на скамейку его пытался успокоить Майк Меньян – Леау оттолкнул вратаря.
Аллегри попытался приобнять футболиста, но тот вырвался и что-то высказал тренеру. Итальянец повторил попытку обнять Леау, но тот оттолкнул его.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Естественно не хочется уходить)
Видимо у Леау детство ещё не закончилось.
И прогресса давно нет.
И все уже понимают, что проблемный
Всем бы было хорошо
Недовольный, склочный, ленивый
Сейчас и саудовцы деньги начнут считать, купить что блестит пока не вариант
Так что никакого тут конфликта игрока с тренером нет
А к Леау как обычно приковано самое большое внимание…