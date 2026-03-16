Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру

Леау возмутился после замены в матче с «Лацио».

Рафаэл Леау был недоволен после замены в матче с «Лацио » в Серии А (0:1).

Массимилиано Аллегри убрал португальского вингера с поля на 66-й минуте.

По дороге на скамейку его пытался успокоить Майк Меньян – Леау оттолкнул вратаря.

Аллегри попытался приобнять футболиста, но тот вырвался и что-то высказал тренеру. Итальянец повторил попытку обнять Леау, но тот оттолкнул его.

