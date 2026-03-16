  Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру

Рафаэл Леау был недоволен после замены в матче с «Лацио» в Серии А (0:1). 

Массимилиано Аллегри убрал португальского вингера с поля на 66-й минуте.

По дороге на скамейку его пытался успокоить Майк Меньян – Леау оттолкнул вратаря. 

Аллегри попытался приобнять футболиста, но тот вырвался и что-то высказал тренеру. Итальянец повторил попытку обнять Леау, но тот оттолкнул его. 

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Что за тупейшая мода пошла, показывать, как ты жутко недоволен заменой. Ты игрок, не твое дело решать кому быть на поле, че сказано то и делай, к чему этот выпендрёж и позерство
Это как в детстве, когда играешь во дворе, а мамка зовёт ужинать)
Естественно не хочется уходить)
Видимо у Леау детство ещё не закончилось.
Первые сорок лет детства у мальчиков самые сложные
Один из самых переоценённых футболистов в мировом футболе
Уже нет.
И прогресса давно нет.
И все уже понимают, что проблемный
наряду с Вини
Жаль, не продали его за оверпайс
Всем бы было хорошо
Недовольный, склочный, ленивый
Сейчас и саудовцы деньги начнут считать, купить что блестит пока не вариант
Ленивый, да. Сколчный и недовольный- бред. За все время в Милане пару раз заменами недовольство показывал, да и то потом все решалось и скандалов не было. Даже того же Фонсеку он чуть ли не единственный публично защищал из игроков. А так его ставят на позицию, где он ничего не может в принципе. Все сильные стороны никак не используются. И он даже старается, чё-то бегает, линии пасов перекрывает, прессингует. Не очень получается, конечно, но все же по сравнению с своими прошлыми сезонами он прям образец самоотдачи) Так что совсем уж не нужно преувеличивать.
Точно как девушка во время ссоры
С одной стороны, Леау был бесполезен и замена напрашивалась. А с другой стороны,, могу понять его. Всю игру делал забегания и его только пару раз от Фофаны дождался передач, да и то которые не прошли. Да и в принципе до него мяч не могли довести. Когда нападающий всю игру без мяча- это не проблема нападающего, а команды, которая не может довести до него мяч. А так хорошие коридоры для паса были. Ещё и Аллегри притворяется, что из него можно сделать классического нападающего, хотя Рафа явно не может там играть. И самое дурацкое, что из-за статуса Рафы и Пули не может посадить на банку кого-то из них, вот и два вингера играют ЦН. Или выпускай столба Фюлькруга и сзади кого-то из них на банку, или меняй схему. А так ни в голове, ни в попе получается
Аллегри не виноват что ты такое дно
Леау показывал Аллегри как два раза пулишич проигнорировал его забегания + человек весь сезон играет не на своей позиции + зная что Интер допустил осечку - не идет игра
Так что никакого тут конфликта игрока с тренером нет
А к Леау как обычно приковано самое большое внимание…
Потом тоже с расизмом бороться будет?
Чувак захотел в Турциию или сша. В пустыню наверно пока проблематично уехать
