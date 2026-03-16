  • Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барсы» вместе с Деку и сосьос. Данные экзитполов показывают преимущество Жоана
Жоан Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барселоны» после публикации данных опросов.

По данным экзитпола TV3, Лапорта побеждает на выборах с 66,6% голосов, Виктор Фонт набрал 30,9%. Согласно опросу Mundo Deportivo, проведенному среди 400 членов клуба, 235 человек (58,75%) заявили, что проголосовали за действующего президента.

После публикации результатов опросов Лапорта и его сторонники стали отмечать предварительную победу. Действующий президент «Барселоны» открыл шампанское, танцевал и пел вместе с другими сосьос. Рядом с Лапортой во время празднований находился спортивный директор Деку.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Не знаю что там думают барсофаны, там среди них много своеобразных товарищей, но как по мне - Лапорта настоящая легенда Барсы. После того, что натворил Бармалей, я вообще допускал крах, банкротство и сегунду. И уж как минимум - много лет ужаснейшей перестройки. В итоге по бабкам как-то отрулил, по перестройке - все прошло относительно нормально и вот уже снова Барса - топ-клуб. Он гениальный руководитель для Барсы...
Посмотрим как пройдут следующие 5 лет, если он их доработает. С одной стороны у него есть Флик, идеальный тренер для клуба, плюс ряд молодых звездных игроков, а с другой Деку, который просто существует. Лапорта хочет Холландов и Альваресов, но уже начал прогревать на новый контракт с Левой, потому что от куда еще брать деньги ? Огромный фейл с застройщиком стадиона (снова пошли разговоры о возвращении на Монжуик, из за проблем с крышей). И теперь Лапорте все сложнее будет пенять на наследие Бартомеу, так как речь будет идти уже о его собственном.
Странно, что тот же Хави в интервью ничего плохо про Деку не сказал, скорее даже наоборот. Деку может и не топарь как спортдир, но того же Роке он спихнуть обратно в Бразилию за ту же цену умудрился, да и связи в агентской среде имеет и со скаутами многими знаком.
Лапорта с застройщиком накосячил конечно, погнались за дешево и быстро, а получили в итоге стандартную стоимость и совсем не быстро. Какой переезд на Монжуик о чем вы? Если застройщик плохо делает свою работу - с него можно это взыскать через суды и тд. Если качество их работ не соответствует требуемому, то это уже их расходы, а не клуба
У Лапорты два реальных косяка:
Выбор подрядчика для реконструкции стадиона и ситуация с Barca Studio.
В остальном его действия - это попытка стабилизировать ситуацию, как то же взятия кредита на стадион и реструктуризацию долга накопленного при Барто. Или продажа части доходов от телетрансляций. Без этих действий, Барсу вероятно ждала бы участь хуже чем у Милана, потому что став середняком - ты теряешь много денег от коммерции и спонсоров, которые ты получал будучи на волне успеха. А в Барсе как и в Реале - это основа доходов
выражаясь вашим языком, сосьос будет Фонт
ахах, это так глупо, что даже смешно
Я смотрел док.фильм : На первых выборах в Госдуму в 1993, в середине дня правящая партия "Наш Выбор" начала праздновать победу открыв бутылки "Princes de Loire", но к вечеру (видимо когда после рабочего дня к урнам подтянулись трудящиеся) их обошли Жириновкий и большевики.
Это правда, что в России партия от власти могла проиграть, по сути в компенсированное время?
Что объединило Казахстан и Барселону?
