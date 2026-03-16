Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барсы» вместе с Деку и сосьос. Данные экзитполов показывают преимущество Жоана

Жоан Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барселоны» после публикации данных опросов.
По данным экзитпола TV3, Лапорта побеждает на выборах с 66,6% голосов, Виктор Фонт набрал 30,9%. Согласно опросу Mundo Deportivo, проведенному среди 400 членов клуба, 235 человек (58,75%) заявили, что проголосовали за действующего президента.
После публикации результатов опросов Лапорта и его сторонники стали отмечать предварительную победу. Действующий президент «Барселоны» открыл шампанское, танцевал и пел вместе с другими сосьос. Рядом с Лапортой во время празднований находился спортивный директор Деку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лапорта с застройщиком накосячил конечно, погнались за дешево и быстро, а получили в итоге стандартную стоимость и совсем не быстро. Какой переезд на Монжуик о чем вы? Если застройщик плохо делает свою работу - с него можно это взыскать через суды и тд. Если качество их работ не соответствует требуемому, то это уже их расходы, а не клуба
Выбор подрядчика для реконструкции стадиона и ситуация с Barca Studio.
В остальном его действия - это попытка стабилизировать ситуацию, как то же взятия кредита на стадион и реструктуризацию долга накопленного при Барто. Или продажа части доходов от телетрансляций. Без этих действий, Барсу вероятно ждала бы участь хуже чем у Милана, потому что став середняком - ты теряешь много денег от коммерции и спонсоров, которые ты получал будучи на волне успеха. А в Барсе как и в Реале - это основа доходов
Это правда, что в России партия от власти могла проиграть, по сути в компенсированное время?