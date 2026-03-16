Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барсы» вместе с Деку и сосьос. Данные экзитполов показывают преимущество Жоана

Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барсы» после опросов.

Жоан Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барселоны» после публикации данных опросов.

По данным экзитпола TV3, Лапорта побеждает на выборах с 66,6% голосов, Виктор Фонт набрал 30,9%. Согласно опросу Mundo Deportivo, проведенному среди 400 членов клуба, 235 человек (58,75%) заявили, что проголосовали за действующего президента.

После публикации результатов опросов Лапорта и его сторонники стали отмечать предварительную победу. Действующий президент «Барселоны» открыл шампанское, танцевал и пел вместе с другими сосьос. Рядом с Лапортой во время празднований находился спортивный директор Деку .