  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонт о выборах президента «Барсы»: «Чувствуем настроение людей, что перемены необходимы. Мы – это современная, честная и профессиональная «Барселона»
2

Фонт о выборах президента «Барсы»: «Чувствуем настроение людей, что перемены необходимы. Мы – это современная, честная и профессиональная «Барселона»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт ответил на вопросы после того, как проголосовал на выборах.

«У меня нет данных о явке, но чувствуется большая мобилизация людей, которые приходят голосовать. Они хотели, чтобы на этих выборах была низкая явка, но этот клуб жив как никогда, и члены клуба активно идут голосовать и решать, что им нужно другое будущее. Мы очень воодушевлены и чувствуем среди людей настроение, что перемены необходимы.

Современная, честная и профессиональная «Барселона», которая говорит правду, работает и полностью посвящает себя членам клуба, – это именно мы. Самый ясный выбор за всю историю.

Серджи [Бускетс] через Хави спрашивал, здесь ли я. Он человек клуба и связывался с Хави, чтобы узнать, будут ли они голосовать вместе. Он позвонил бывшему зятю президента, потому что тот отвечает за все. Полагаю, они хотели сделать совместное фото.

Я также встретил тер Стегена, который сказал мне, что не может проголосовать, потому что клуб не обновил некоторые документы. Он был расстроен. Важно, чтобы все члены клуба могли воспользоваться своим правом голоса», – сказал Фонт. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoХави
logoМарк-Андре тер Стеген
logoСерджи Бускетс
Виктор Фонт
logoЛа Лига
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё, игра окончена. Лапорта победил на выборах.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
