  • Собослаи после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» придется довольствоваться Лигой конференций, если так продолжится. Снова на последней минуте, в который раз за сезон. Пора прийти в себя»
Собослаи после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» придется довольствоваться Лигой конференций, если так продолжится. Снова на последней минуте, в который раз за сезон. Пора прийти в себя»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи раскритиковал игру команды в текущем сезоне после матча с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Это огромное разочарование. Я не знаю, что произошло, мне нечего сказать. Снова на последней минуте, не знаю, в который раз в этом сезоне. Мы должны прийти в себя.

Я чувствую себя опустошенным. Нам нужно прийти в себя, потому что, если так продолжится, мы должны будем довольствоваться попаданием в Лигу конференций. Честно говоря, я не знаю, почему так происходит.

Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо, полностью контролировали игру, и соперник почти не создавал моментов, если не считать пары ударов головой. Во втором тайме мы действовали иначе. Мы переживаем самые трудные времена, но мы должны держаться вместе.

Я не слышал свиста [фанатов], но их можно понять. Мы играем не так, как следовало бы. Они должны поддержать нас, потому что в прошлом сезоне мы стали чемпионами за четыре тура до конца, и все были счастливы. Поддержите нас в трудную минуту. Еще есть время показать, как сильно мы этого хотим, мы должны держаться вместе и бороться за клуб», – сказал Собослаи в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Если бы не его голы, и не его форма, боюсь представить где бы сейчас были
Спосибо тебе Собо если бы ни твои классные голы не знаю где бы мы щас болтались
Согласен поддерживаю
За один год почти весь состав сдал. Только Собослаи держит уровень, остальное просто блеклая тень самого себя. Как этот шарлатан проводит тренировки не понимаю.
Надо его центральным защитником ставить !
Чтобы не было осечек в концовке .
Им он пока не играл !
Я не понимаю зачем он выпустил Джонса и убрал Вирца??? Если вышедшие на замену даже не атаковали , не прессинговали… Салах вообще после потери даже не боролся за мяч. Итог: команда уже не знает по какой схеме и тактике они играют( А тренер повторяет одну и ту же фразу: мы не смогли удержать преимущество как и раньше…. Че ты несешь… чем ныть и обвинять игроков ЛУЧШЕ ИСПРАВИЛ БЫ и извлек ошибки прошлых игр и сделал бы все для стабилизации игр
Им ответку с сараем играть, вот и делал замены.
Сразу после тройной замены у Ливерпуля было больше шансов забить чем до или после. ) Салах и Экитике на двоих три или четыре контратаки запороли. (
Давно пора уволить этого лысого балбеса!!!
Собо один тащит счас этот неуклюжий паровоз имени Арне С.
Я конечно могу казаться любителем лысых тренеров и прикрывать их ошибки, но посмотрев этот матч я не увидел где ошибся Слот. Моментов снова создали много, даже очень много. Гола 4-5 спокойно могли забивать. Но игроки либо не попадали по воротам, либо безобразно заканчивали очень перспективные атаки. Я не знаю что еще другой тренер тут сделал бы на месте Слота. Возможно только замена Вирца была не оправданной, однако мне кажется его заменили, чтоб приберечь для ЛЧ.
Стартовый состав, как на 3-й тур Кубка Англии с условным Барнсли — так себе тренерское решение.
Любая ничья с Галатасараем = позорный вылет в 1/8. Лучше уволить слота уже сейчас, неужели непонятно что он физрук
вот уж к кому ноль вопросов. просто в лютого топища превратился. на поле он везде и всегда. просто монстр.
Будет эпично если Слота в итоге уволит Тудор
Материалы по теме
Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Я уже привык, что «Ливерпуль» не может реализовать свои моменты и пропускает на последней минуте. Я разочарован – сколько раз это еще должно произойти?»
вчера, 19:28
Тудор про 1:1 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что это заслуженно, «Тоттенхэм» достиг прогресса в плане менталитета. До конца сезона не так много времени – важно каждое очко»
вчера, 19:14
«Ливерпуль» пропустил 8 голов на 90-й минуте или позднее в сезоне АПЛ – худший результат в истории клуба
вчера, 18:45
