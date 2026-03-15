Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Я уже привык, что «Ливерпуль» не может реализовать свои моменты и пропускает на последней минуте. Я разочарован – сколько раз это еще должно произойти?»

Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпуль» снова не реализовал свои моменты.

Главный тренер «Тоттенхэма » Арне Слот заявил, что разочарован упущенной победой в матче с «Тоттенхэмом».

Встреча 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1. Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.

«Я разочарован. Каждый раз, когда это происходит в последнюю минуту, это вызывает огромное разочарование. Сколько еще раз это должно случиться? Сегодня это повторилось. На этот раз это не было полной неожиданностью – последние 15-20 минут игры были наиболее равными.

Как я уже более чем привык в этом сезоне, мы не смогли реализовать свои моменты, а затем пропустили на последней минуте. Думаю, то, как они забили, было не первым случаем подобной угрозы с их стороны. Это уже было за две минуты до перерыва.

У нас есть 12-13 игроков, которые способны показывать хорошую игру. Рио [Нгумоа ] настолько хорош, что имеет смысл его выпускать. Это сочетание игроков, которые находятся в хорошей форме, и использования качеств, которое эти игроки могут продемонстрировать».

О свисте болельщиков «Ливерпуля»

«Думаю, это было адресовано команде, и я могу их полностью понять. Можно представить их разочарование после потери очков дома с «Тоттенхэмом», который сейчас в плохой форме», – сказал Слот.