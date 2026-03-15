Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Я уже привык, что «Ливерпуль» не может реализовать свои моменты и пропускает на последней минуте. Я разочарован – сколько раз это еще должно произойти?»
Главный тренер «Тоттенхэма» Арне Слот заявил, что разочарован упущенной победой в матче с «Тоттенхэмом».
Встреча 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1. Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.
«Я разочарован. Каждый раз, когда это происходит в последнюю минуту, это вызывает огромное разочарование. Сколько еще раз это должно случиться? Сегодня это повторилось. На этот раз это не было полной неожиданностью – последние 15-20 минут игры были наиболее равными.
Как я уже более чем привык в этом сезоне, мы не смогли реализовать свои моменты, а затем пропустили на последней минуте. Думаю, то, как они забили, было не первым случаем подобной угрозы с их стороны. Это уже было за две минуты до перерыва.
У нас есть 12-13 игроков, которые способны показывать хорошую игру. Рио [Нгумоа] настолько хорош, что имеет смысл его выпускать. Это сочетание игроков, которые находятся в хорошей форме, и использования качеств, которое эти игроки могут продемонстрировать».
О свисте болельщиков «Ливерпуля»
«Думаю, это было адресовано команде, и я могу их полностью понять. Можно представить их разочарование после потери очков дома с «Тоттенхэмом», который сейчас в плохой форме», – сказал Слот.
Сегодня игра выровнялась сразу после тройной замены Слота, кстати. Сразу после замены всё сломалось, моменты прекратились, и стало понятно, что снова дуру пустят на 90й минуте.
Игроки это знают, соперник это знает, зрители это знают, наверное, даже моя кошка знает что так и будет. А Слот тоже знает, но ничего не делает.
Он непробиваем😂
И да, свист был не команде, а персонально тебе.