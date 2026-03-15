  • Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Я уже привык, что «Ливерпуль» не может реализовать свои моменты и пропускает на последней минуте. Я разочарован – сколько раз это еще должно произойти?»
Главный тренер «Тоттенхэма» Арне Слот заявил, что разочарован упущенной победой в матче с «Тоттенхэмом».

Встреча 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1. Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.

«Я разочарован. Каждый раз, когда это происходит в последнюю минуту, это вызывает огромное разочарование. Сколько еще раз это должно случиться? Сегодня это повторилось. На этот раз это не было полной неожиданностью – последние 15-20 минут игры были наиболее равными.

Как я уже более чем привык в этом сезоне, мы не смогли реализовать свои моменты, а затем пропустили на последней минуте. Думаю, то, как они забили, было не первым случаем подобной угрозы с их стороны. Это уже было за две минуты до перерыва.

У нас есть 12-13 игроков, которые способны показывать хорошую игру. Рио [Нгумоа] настолько хорош, что имеет смысл его выпускать. Это сочетание игроков, которые находятся в хорошей форме, и использования качеств, которое эти игроки могут продемонстрировать».

О свисте болельщиков «Ливерпуля»

«Думаю, это было адресовано команде, и я могу их полностью понять. Можно представить их разочарование после потери очков дома с «Тоттенхэмом», который сейчас в плохой форме», – сказал Слот.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Ну вот. Человек уже привык. Осталось всем остальным привыкнуть тоже, видимо.
Жаль, что как 7Хагу не дадут еще годик поработать или даже подольше!
ну он как бы и спрашивает у журналистов "Сколько еще раз это должно случиться?"
Я где-то слышал, что то, как играет команда и что она делает на поле - как-то связано с тренером. Не знаю правда ли это, но такая теория мне встречалась....
Это не доказано.
Федуном доказано, что связи нет.
Сколько можно уже это размусоливать? Это его ошибка в том числе, и нужно это менять и над этим работать. В головах у игроков проблема, очевидно. Какой-то хаос в атаке, никакой уверенности, просто наобум пинают туда-сюда, а потом пропускают, потому что Вирджилу и Конате уже пора на пенсию.
Сегодня игра выровнялась сразу после тройной замены Слота, кстати. Сразу после замены всё сломалось, моменты прекратились, и стало понятно, что снова дуру пустят на 90й минуте.
Игроки это знают, соперник это знает, зрители это знают, наверное, даже моя кошка знает что так и будет. А Слот тоже знает, но ничего не делает.
Поразительно, как такие опытные бойцы как робертсон, ван дейк и гомез на троих привозят гол в концовке
Со всем согласен, кроме того, что игру сломала тройная замена - после нее они несколько раз в классные контратаки выбегали, но так и не смогли забить. До этого атак как раз почти не было, но был контроль.
Он непробиваем😂
В смысле адресовано команде? Так то тебя это тоже касается))
а он в домике )
Он часть команды
У тебя было две задачи: отобрать очки у сити и отправить петухов в зону вылета..
Этот вопрос он кому адресует? Эти люди сейчас с ним в одной комнате?
И да, свист был не команде, а персонально тебе.
Тренир говорит, что он уже привык к пропуску голов на последних минутах, нереализованным моментам своей команде, но он ничего не говорит о том, как это исправить!!! Все потому, что он не знает как это исправить!!! Хочется спросить у руководство Вы такого тренера хотите видеть у руля своей команды?
Тренирить и тренириться надо - и всё Буде...
Какой же Слот позорник , хочется ему сказать давай до свидания!
Чел, вы дома сыграли вничью с переломанной командой, которую побеждают все подряд. Это позорище
