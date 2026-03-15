Лапорта о выборах президента «Барсы»: «Великий день для кулес и Каталонии, праздник демократии и барселонизма. Мы вернемся через парадную дверь»

Лапорта в день выборов президента «Барсы»: мы вернемся через парадную дверь.

Жоан Лапорта высказался об ощущениях в день выборов президента «Барселоны».

Экс-президент сине-гранатовых идет на новый срок. Его соперником является Виктор Фонт .

«Много эмоций и огромная благодарность. Я вижу много теплоты, желания участвовать. Как президента меня это очень тронуло.

Сегодня кулес переживают это от всего сердца, проявляя гражданскую ответственность. Это праздник барселонизма. Говорят о настоящем и будущем, о «Спотифай Камп Ноу», который я вижу здесь с кранами, и это меня трогает…

Наблюдается огромная мобилизация. Я никогда такого не видел. Это великий день для кулес и для Каталонии. Пусть все продолжается так же – с высокой явкой. Это праздник демократии и гражданской ответственности. Приходят люди всех возрастов. Чувство барселонизма существует по всему миру. Я очень горжусь этим.

Мы всегда хотели, чтобы явка была высокой. Мы предложили проект уже выполненной работы. Мы хотели увидеть благодарность. Я вижу, что отклик очень хороший и многие нас поддерживают».

О том, что Ламин Ямаль опубликовал фото с Лапортой перед выборами

«Я люблю Ламина, это было от чистого сердца. Я сам был первым удивлен, когда увидел этот пост. Он гений, я его очень люблю. Мне также было очень приятно, что пришла голосовать Айтана Бонмати и Серхио Бускетс, который пришел со своим сыном.

Мы вернемся через парадную дверь. Больше всего меня задело то, что атаковали людей, которые были рядом со мной – таких как Деку, Алехандро (Эчеваррия – Спортс») и даже Бояна Кркича. Это была ненужная атака, попытка дестабилизировать ситуацию, но они сильные и у них все хорошо», – сказал Лапорта.