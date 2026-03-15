  • Лапорта о выборах президента «Барсы»: «Великий день для кулес и Каталонии, праздник демократии и барселонизма. Мы вернемся через парадную дверь»
Жоан Лапорта высказался об ощущениях в день выборов президента «Барселоны». 

Экс-президент сине-гранатовых идет на новый срок. Его соперником является Виктор Фонт

«Много эмоций и огромная благодарность. Я вижу много теплоты, желания участвовать. Как президента меня это очень тронуло. 

Сегодня кулес переживают это от всего сердца, проявляя гражданскую ответственность. Это праздник барселонизма. Говорят о настоящем и будущем, о «Спотифай Камп Ноу», который я вижу здесь с кранами, и это меня трогает…

Наблюдается огромная мобилизация. Я никогда такого не видел. Это великий день для кулес и для Каталонии. Пусть все продолжается так же – с высокой явкой. Это праздник демократии и гражданской ответственности. Приходят люди всех возрастов. Чувство барселонизма существует по всему миру. Я очень горжусь этим.

Мы всегда хотели, чтобы явка была высокой. Мы предложили проект уже выполненной работы. Мы хотели увидеть благодарность. Я вижу, что отклик очень хороший и многие нас поддерживают».

О том, что Ламин Ямаль опубликовал фото с Лапортой перед выборами

«Я люблю Ламина, это было от чистого сердца. Я сам был первым удивлен, когда увидел этот пост. Он гений, я его очень люблю. Мне также было очень приятно, что пришла голосовать Айтана Бонмати и Серхио Бускетс, который пришел со своим сыном. 

Мы вернемся через парадную дверь. Больше всего меня задело то, что атаковали людей, которые были рядом со мной – таких как Деку, Алехандро (Эчеваррия – Спортс») и даже Бояна Кркича. Это была ненужная атака, попытка дестабилизировать ситуацию, но они сильные и у них все хорошо», – сказал Лапорта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Лапорта 2 раза приходил на руины, и 2 раза несмотря на трудности возвращал Барселону на самые высокие места:) За человека говорят его результаты, если бы Фонт сконцентрировался на программе, и реально хотел для Барселоны лучшего, он бы не бегал и не подавал жалобы на регистрацию того же Ольмо:)
Ответ rigobersong
Лапорта 2 раза приходил на руины, и 2 раза несмотря на трудности возвращал Барселону на самые высокие места:) За человека говорят его результаты, если бы Фонт сконцентрировался на программе, и реально хотел для Барселоны лучшего, он бы не бегал и не подавал жалобы на регистрацию того же Ольмо:)
По факту Лапорта пришёл в 2020 году. В 2019 было чемпионство. Это руины?

Или имелась в виду тоска в ЛЧ? Так она сменилась на позор в ЛЕ...
как он все таки напоминает трампа.
ну или его тактику поведения перед людьми
Ответ drag23
как он все таки напоминает трампа. ну или его тактику поведения перед людьми
Надеюсь он присоединит Бернабеу к Каталонии и распустит Реал
Ответ drag23
как он все таки напоминает трампа. ну или его тактику поведения перед людьми
Если такие ассоциации - то почему вы ещё здесь, а не на войне? (любой из ваших желанных)
Это как этот демократ отпраздновал победу вместе с игроками?)
Всем по рычагу за счёт Ляпорты !
В любом случае Лапорта крутой президент и доказал это не раз.
А Лапорта станцует после победы как Трамп??
И кепочки MBGA нужно продавать в магазе Барсы)
