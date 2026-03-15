  • Тудор про 1:1 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что это заслуженно, «Тоттенхэм» достиг прогресса в плане менталитета. До конца сезона не так много времени – важно каждое очко»
Тудор про 1:1 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что это заслуженно, «Тоттенхэм» достиг прогресса в плане менталитета. До конца сезона не так много времени – важно каждое очко»

Тудор о ничьей с «Ливерпулем»: можно сказать, что это заслуженно.

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался после ничьей с «Ливерпулем».

Матч 30-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 1:1. Ришарлисон забил на 90-й минуте.

«Много тяжелой работы, желание делать все правильно и быть командой. Мы можем сказать, что это было заслуженно. Было нелегко, так что я счастлив и рад за игроков. Я счастлив. Приезжать сюда всегда нелегко.

Мы достигли прогресса в плане менталитета и желания настаивать и терпеть. Безусловно, это прогресс. Я не могу говорить о прогрессе, потому что мы помним, что произошло в последних двух матчах. Сегодня мы приехали на игру с 12 игроками. Это нечто грандиозное для наших болельщиков, для игроков. Это действительно грандиозно.

Каждый матч важен, потому что до конца [сезона] осталось не так много времени. Важно каждое очко. Нам нужно вернуть игроков в строй и выбрать правильный состав. В среду у нас игра [против «Атлетико» в Лиге чемпионов], а затем важный матч против «Ноттингем Форест», – сказал Тудор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Просто Слот больше физрук чем Тудор.
Ну в целом есть строчка в резюме. Взял целое очко в АПЛ.
Когда пригласят в следующий раз тренировать очередной гранд, это будет дополнительным плюсом.
Тоттенхэм это такой же "гранд", как Валенсия или Севилья.
только не забывай стоимость состава Тоттенхэма. Все таки можно было и не влетать каждый бомжам в АПЛ.
В данном случае, скорее Ливерпуль не заслужил 3
