Игроки «Барсы» вместе с Лапортой отпраздновали победу над «Севильей» в день выборов президента клуба

Игроки «Барсы» поддержали Лапорту в день президентских выборов.

Футболисты «Барселоны» отпраздновали победу над «Севильей» (5:2) вместе с Жоаном Лапортой в день выборов президента клуба.

Игроки обнимались и образовали круг вместе с баллотирующимся на новый срок экс-президентом «Барсы».

В их числе были Дани Ольмо , Жерар Мартин , Марк Касадо , Педри , Рафинья, Пау Кубарси, Марк Берналь и Фермин Лопес.

Напомним, соперником Лапорты на выборах является бизнесмен Виктор Фонт.

