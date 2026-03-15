  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Фото
26

Игроки «Барсы» вместе с Лапортой отпраздновали победу над «Севильей» в день выборов президента клуба

Футболисты «Барселоны» отпраздновали победу над «Севильей» (5:2) вместе с Жоаном Лапортой в день выборов президента клуба. 

Игроки обнимались и образовали круг вместе с баллотирующимся на новый срок экс-президентом «Барсы». 

В их числе были Дани Ольмо, Жерар Мартин, Марк Касадо, Педри, Рафинья, Пау Кубарси, Марк Берналь и Фермин Лопес.

Напомним, соперником Лапорты на выборах является бизнесмен Виктор Фонт. 

Фото: mundodeportivo.com

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoМарк Берналь
logoМарк Касадо
logoЖерар Мартин
logoДани Ольмо
logoСевилья
logoЖоан Лапорта
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoПау Кубарси
logoПедри
logoЛа Лига
logoФермин Лопес
Виктор Фонт
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это был «последний гвоздь в крышку гроба» кампании Фонта )

Осталось официальное подтверждение победе Лапорты )
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Ответ Simbad
Комментарий скрыт
Да люди не думают вообще на перспективу, не понимают, что эти сиюминутные успехи в долгосрочной перспективе принесут одни проблемы
кто в здравом уме может проголосовать за Фонта? это же дурачок какой-то
Ответ человек-муравей человек-физрук
Лапорта не далеко ушел, на дебатах нес полную чушь. Ни одного ответа по существу, только агрессия и оскорбления. И бесконечные: Флик, Деку, Камп Ноу.

На выборах ходит за каждым впритык как позорный клоун, чуть ли в бюллетень не залазя каждому.
Ответ wonka.
Лапорта может хоть в одних шортах и тапках танцевать вокруг урны. Плевать)
Он уже делом доказал, что он крутой Президент. А Фонт кроме критики Лапорты, не сделал ни одного толкового заявления и предложения.
А когда будет объялено имя побелителя? Уже не сегодня?
Фонт не фунт. Он Барсу не спасёт. Но и при Лапорте всех долгов не отдать. И покупок даже средних не будет.
Комментарий удален пользователем
Ответ Джон Люлькович
Комментарий удален пользователем
но если летом Барса не сможет реально усилиться то тогда Лапорта как бы и не нужен.все хотят видеть сильную Барсу,а не такую где Торрес и Лева в атаку выходят
Читайте новости футбола в любимой соцсети
