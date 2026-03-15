Игроки «Барсы» вместе с Лапортой отпраздновали победу над «Севильей» в день выборов президента клуба
Футболисты «Барселоны» отпраздновали победу над «Севильей» (5:2) вместе с Жоаном Лапортой в день выборов президента клуба.
Игроки обнимались и образовали круг вместе с баллотирующимся на новый срок экс-президентом «Барсы».
В их числе были Дани Ольмо, Жерар Мартин, Марк Касадо, Педри, Рафинья, Пау Кубарси, Марк Берналь и Фермин Лопес.
Напомним, соперником Лапорты на выборах является бизнесмен Виктор Фонт.
Фото: mundodeportivo.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Осталось официальное подтверждение победе Лапорты )
На выборах ходит за каждым впритык как позорный клоун, чуть ли в бюллетень не залазя каждому.
Он уже делом доказал, что он крутой Президент. А Фонт кроме критики Лапорты, не сделал ни одного толкового заявления и предложения.