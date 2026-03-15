«Ливерпуль» пропустил 8 голов на 90-й минуте или позднее в сезоне АПЛ – худший результат в истории клуба

У «Ливерпуля» антирекорд по пропущенным голам в концовке в матчах АПЛ.

«Ливерпуль » в этом сезоне АПЛ пропустил восемь голов на 90-й минуте или позже.

Это худший показатель клуба за один сезон в истории турнира.

Сегодня команда Арне Слота пропустила на 90-й минуте от «Тоттенхэма » и сыграла вничью (1:1).