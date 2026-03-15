«Ливерпуль» пропустил 8 голов на 90-й минуте или позднее в сезоне АПЛ – худший результат в истории клуба
У «Ливерпуля» антирекорд по пропущенным голам в концовке в матчах АПЛ.
«Ливерпуль» в этом сезоне АПЛ пропустил восемь голов на 90-й минуте или позже.
Это худший показатель клуба за один сезон в истории турнира.
Сегодня команда Арне Слота пропустила на 90-й минуте от «Тоттенхэма» и сыграла вничью (1:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
