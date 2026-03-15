  • У «Баварии» травмированы 4 вратаря. Против «Аталанты» может сыграть 16-летний Прескотт
У «Баварии» травмированы 4 вратаря. Против «Аталанты» может сыграть 16-летний Прескотт

За «Баварию» в ЛЧ может дебютировать 16-летний вратарь.

За «Баварию» в ответном матче с «Аталантой» может сыграть 16-летний вратарь Леонард Прескотт.

Во вчерашнем матче 26-го тура Бундеслиги с «Байером» (1:1) травмировался Свен Ульрайх – у 37-летнего голкипера разрыв приводящей мышцы бедра.

Ранее сотрясение мозга получил Йонас Урбиг. У Мануэля Нойера травма икроножной мышцы, а у Леона Кланаца повреждение бедра. Таким образом, на данный момент в составе «Баварии» травмированы 4 вратаря.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, в случае, если Урбиг не успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, против «Аталанты» в воротах мюнхенцев сыграет 16-летний Леонард Прескотт. Отмечается, что тренерский штаб «Баварии» уверен в способностях юного голкипера и котирует его выше 19-летнего Янниса Бартля.

Напомним, в первом матче с «Аталантой» мюнхенцы одержали победу со счетом 6:1. Ответная встреча состоится 18 марта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
logoСвен Ульрайх
logoАталанта
logoЛеон Кланац
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМануэль Нойер
Леонард Прескотт
logoЙонас Урбиг
«Пацаны только сильно не бейте, у нас малой на воротах»
И ближе двадцати метров не бить!
Будут бить только на технику!
Если поставят 16-ле него пацана, то игроки Баварии не дадут Аталанте по воротам пробить
Ну 4 раза можно и пробить)
А можно так всегда делать при любом вратаре??
можно и без вратаря. Аталанта точно не отыграется
И сомнений нет !
Чисто в теории, было бы интесно представить матч, где Баварии с первых минут пришлось бы поставить в ворота полевого. Думаю была бы адская перестрелка, какие нибудь 5:6, Аталанта просто бы издалека лупила при первой же возможности
Кейна на ворота, как в старые добрые
Тихонова!
А з зачем Баварии вратарь
После первого матча и такого счета, Бавария в ворота может поставить тренировочный конус и пройдет дальше
С таким заделом и я могу сыграть
Ты уже зачислен в сборную России, там через госуслуги подтверждение пришло
Карьеры всех крутых воротчиков начинались именно так, будь то Акинфеев, Доннарумма или Буффон
Как минимум это будет необычно и интересно, если 16 летний пацан сыграет в плейофф Лч. Однако учитывая отсутствие Олисе, Киммиха и Мусиалы, а также скорее всего Упамекано, становится как то даже тревожно, несмотря на 6-1
А мне больше тревожит не отсутствие данных игроков, а присутствие (точно будет в старте) Кима в защите. Честное слово когда его вижу в старте или выходе на замены, меня холодный пот прошибает.
Вот и новый Кан намечается. На долгие годы вперед, если будет доверие)
Тогда уж Зем Маер
Зеп)
