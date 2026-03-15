У «Баварии» травмированы 4 вратаря. Против «Аталанты» может сыграть 16-летний Прескотт

За «Баварию» в ЛЧ может дебютировать 16-летний вратарь.

За «Баварию» в ответном матче с «Аталантой» может сыграть 16-летний вратарь Леонард Прескотт.

Во вчерашнем матче 26-го тура Бундеслиги с «Байером» (1:1) травмировался Свен Ульрайх – у 37-летнего голкипера разрыв приводящей мышцы бедра.

Ранее сотрясение мозга получил Йонас Урбиг . У Мануэля Нойера травма икроножной мышцы, а у Леона Кланаца повреждение бедра. Таким образом, на данный момент в составе «Баварии» травмированы 4 вратаря.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, в случае, если Урбиг не успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, против «Аталанты» в воротах мюнхенцев сыграет 16-летний Леонард Прескотт. Отмечается, что тренерский штаб «Баварии» уверен в способностях юного голкипера и котирует его выше 19-летнего Янниса Бартля.

Напомним, в первом матче с «Аталантой» мюнхенцы одержали победу со счетом 6:1. Ответная встреча состоится 18 марта.