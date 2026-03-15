Галактионов о 0:3 от «Рубина»: «Локомотив» уже второй матч за три тура играет в меньшинстве – такие ошибки тяжело исправить. Соперник показал более целостную игру»

Галактионов о 0:3 от «Рубина»: соперник показал более целостную игру.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов прокомментировал разгромное поражение от «Рубина» в 21-м туре Мир РПЛ .

Железнодорожники уступили в Казани со счетом 0:3. В конце 1-го тайма «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Максима Ненахова , получившего две желтых карточки за фолы на Руслане Безрукове.

– Соперник был целеустремленнее, показал более целостную игру. Наверное, закономерная победа «Рубина ».

Мы уже второй матч за три тура играем в меньшинстве. Такие ошибки тяжело потом исправлять.

– Артига пытался удивить вас составом?

– Как такового удивления не было, – сказал Галактионов.