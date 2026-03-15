48

Галактионов о 0:3 от «Рубина»: «Локомотив» уже второй матч за три тура играет в меньшинстве – такие ошибки тяжело исправить. Соперник показал более целостную игру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал разгромное поражение от «Рубина» в 21-м туре Мир РПЛ.

Железнодорожники уступили в Казани со счетом 0:3. В конце 1-го тайма «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Максима Ненахова, получившего две желтых карточки за фолы на Руслане Безрукове.

– Соперник был целеустремленнее, показал более целостную игру. Наверное, закономерная победа «Рубина».

Мы уже второй матч за три тура играем в меньшинстве. Такие ошибки тяжело потом исправлять.

– Артига пытался удивить вас составом?

– Как такового удивления не было, – сказал Галактионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
48 комментариев
К сожалению с Ненаховым, Бакаевым, Руденко сложно бороться за чемпионство на дистанции 30 туров. Локо максимум из себя выжимает, но нужно признать, что третье место - потолок данного состава
Комментарий скрыт
Локо без Баринова посыпался?)
Вот жесть будет, если Балтика с неадекватом у руля и составом, который по стоимости даже на топ10 не тянет, залетит в тройку по итогам сезона
Так если убрать Батракова, состав у Локо не сильно лучше будет. Митрюшкин, Морозов, Ненахов, Пруцев, Руденко, Бакаев крайне посредственные футболисты, легионеры Ньямси, Фассон, Рамирес тоже тихий ужас
У Талалая состав уровня стыков, ни одного техничного игрока в центре поля. Добавь ему в состав Карпукаса и Руденко, он бы на первом месте шел.
Традиционный весенний Локо, ничего удивительного, к сожалению
Была же впечатляющая весна, правда тогда Дзюба был.
Вот сейчас Митай бы очень пригодился.
Этот Галактионов, такой скользкий типок. Усики с бегающими глазками!!!
все впорядке.
главное,что по имени и отчеству называют 🤡
Вы и в равных состава ничего не показали
Удержать третье место большой вопрос
Михаил Михайлович слабый тренер. Что он выигрывал до Локо?
Галактионов выиграл борьбу за место главного тренера Пари НН у Кержакова. ))
Как эта нюня не вызвала в свое время Сперцяна в сборную...
Материалы по теме
«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые за 7 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков, от «Зенита» – 4
вчера, 17:56
«Рубин» впервые за 14 лет разгромил «Локомотив»
вчера, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
7 минут назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
21 минуту назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
24 минуты назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
34 минуты назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
36 минут назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
48 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
49 минут назад
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
сегодня, 12:22
КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» об условном трансферном бане за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
1 минуту назад
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
сегодня, 10:11
«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча со «Спартаком»
сегодня, 09:10Фото
Экс-арбитр Итурральде согласен с обоими пенальти «Барсы»: «Соу задел Канселу бедром – это прием из регби. Попадание мяча в руку Кармоне – это 11-метровый»
сегодня, 09:10
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 08:10
Рекомендуем