У «Ливерпуля» одна победа в 4 последних матчах – сегодня 1:1 с «Тоттенхэмом» с пропущенным на 90-й. Команда Слота идет пятой в АПЛ
У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах.
«Ливерпуль» выиграл один из четырех последних матчей.
Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Тотенхэмом» на своем поле, пропустив на 90-й минуте (1:1) в матче 30-го тура АПЛ. Перед этим были поражения от «Вулверхэмптона» (1:2) в чемпионате и от «Галатасарая» в 1//8 финала Лиги чемпионов (0:1), а между ними – победа над «Вулвс» в Кубке Англии (3:1).
С 49 очками «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая на два балла от идущей четвертой «Астон Виллы».
В следующем матче мерсисайдцы сыграют дома с «Галатасараем» в рамках ответной встречи 1/8 финала ЛЧ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
1) Отсутствие игры.
2) Отсутствие результатов.
3) Надменные комментарии а-ля "Я вам и так уже чемпионство выиграл! Вы охренели требовать чего-то ещё?!".
Гений на тренере.
Наверное, все таки виноват тренер. Слот явно не топ тренер