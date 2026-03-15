У «Ливерпуля» одна победа в 4 последних матчах – сегодня 1:1 с «Тоттенхэмом» с пропущенным на 90-й. Команда Слота идет пятой в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл один из четырех последних матчей.

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Тотенхэмом» на своем поле, пропустив на 90-й минуте (1:1) в матче 30-го тура АПЛ . Перед этим были поражения от «Вулверхэмптона» (1:2) в чемпионате и от «Галатасарая» в 1//8 финала Лиги чемпионов (0:1), а между ними – победа над «Вулвс» в Кубке Англии (3:1).

С 49 очками «Ливерпуль » занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая на два балла от идущей четвертой «Астон Виллы».

В следующем матче мерсисайдцы сыграют дома с «Галатасараем» в рамках ответной встречи 1/8 финала ЛЧ.