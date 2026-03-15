  У «Ливерпуля» одна победа в 4 последних матчах – сегодня 1:1 с «Тоттенхэмом» с пропущенным на 90-й. Команда Слота идет пятой в АПЛ
46

У «Ливерпуля» одна победа в 4 последних матчах – сегодня 1:1 с «Тоттенхэмом» с пропущенным на 90-й. Команда Слота идет пятой в АПЛ

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Тотенхэмом» на своем поле, пропустив на 90-й минуте (1:1) в матче 30-го тура АПЛ. Перед этим были поражения от «Вулверхэмптона» (1:2) в чемпионате и от «Галатасарая» в 1//8 финала Лиги чемпионов (0:1), а между ними – победа над «Вулвс» в Кубке Англии (3:1). 

С 49 очками «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая на два балла от идущей четвертой «Астон Виллы». 

В следующем матче мерсисайдцы сыграют дома с «Галатасараем» в рамках ответной встречи 1/8 финала ЛЧ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Уже не понимаю как можно защищать слота, мало того что в атаке команда до удара довести не может, так еще системные голы в конце пропускает. Плевать уже на место в лч лишь бы он ушел
Ответ Красный чай
Я как болельщик тркбую оставить Слота!
Ответ Красный чай
Без ЛЧ лидеры (как минимум Собослаи) запросят трансфер.
Затрудяюсь ответить, что меня в физруке раздражает больше:

1) Отсутствие игры.
2) Отсутствие результатов.
3) Надменные комментарии а-ля "Я вам и так уже чемпионство выиграл! Вы охренели требовать чего-то ещё?!".
Ответ РоджерУотерс
Это учитывая, что Собослаи лучший сезон в карьере выдал, явно оверперформит. Так бы дела ещё хуже были
Ответ РоджерУотерс
Ждём послематчевую конфу, щас еще про судейство расскажет
Сегодня мы узнали, что уровень Тудора и Слота примерно одинаков
Ответ Momos
Нет. Тудор полностью переиграл слота, тоттенхэм мог выигрывать
Можете называть это личной неприязнью, но на Рожу Слота я уже смотреть не могу, что он делает? Как так можно? Тоттенхэм, у которого 13 человек в лазарете, 6 последних матчей проиграли. Я всегда держал неитралитет, но это уже край, и самое обидное, Слот до конца сезона минимум продержится, и если зайдет в ЛЧ, опять его рожу целый год лицезреть
Ответ Damir012
Алонсо приготовиться
Ответ Damir012
Да я думаю, уже 99 % болельщиков такую личную неприязнь испытывают, что кушать не могут))
Выход Кьезы на 5 минут после пропущенного порадовал.
Гений на тренере.
Ответ U
Там каксято личная неприяхнь. Ведь по факту Кьеща не так уж и плох. По сравнению. С этим...
Ответ U
Узнаю почерк российских клубов в лч лет 15-20 назад 😁 Тоже тянут до последнего, потом пропускают в конце, и на 85 минуте выпускают свежего кого-нибудь. Но какой смысл?
Ливерпуль может вернуться только с Алонсо. Сейчас-это мучение.
Есть чуйка, что придет Алонсо - и Ливерпуль будет не остановить. И Перес в лишний раз сядет в лужу.
Ответ VictorVallecano
С тем что реал борется за чемпионство и вынес Манчестер Сити?
Надеюсь завтра утром мы наконец-то прочитаем новость об увольнении этого недоразумения из Ливерпуля
Алонсо летом, какой бы итог сезона не был
Какая позорная команда Ливерпуль! Жаль...
Наверное, все таки виноват тренер. Слот явно не топ тренер
