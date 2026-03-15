«Тоттенхэм» набрал первое очко при Тудоре – 1:1 с «Ливерпулем». Прервалась 6-матчевая серия поражений

«Тоттенхэм» прервал серию из 6 поражений.

«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством Игора Тудора .

В сегодняшнем матче 30-го тура АПЛ «шпоры» сыграли вничью с «Ливерпулем » (1:1). Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.

Ранее «Тоттенхэм» проиграл все 4 матча после назначения Тудора с общим счетом 5:14. В общей сложности серия из поражений продлилась 6 матчей, что является клубным антирекордом.

18 марта «Тоттенхэм » сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.