  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» набрал первое очко при Тудоре – 1:1 с «Ливерпулем». Прервалась 6-матчевая серия поражений
36

«Тоттенхэм» набрал первое очко при Тудоре – 1:1 с «Ливерпулем». Прервалась 6-матчевая серия поражений

«Тоттенхэм» прервал серию из 6 поражений.

«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством Игора Тудора.

В сегодняшнем матче 30-го тура АПЛ «шпоры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.

Ранее «Тоттенхэм» проиграл все 4 матча после назначения Тудора с общим счетом 5:14. В общей сложности серия из поражений продлилась 6 матчей, что является клубным антирекордом.

18 марта «Тоттенхэм» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoИгор Тудор
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, естественно, такой подарок мог только Ливерпуль сделать.
Ответ U
Не, Сити тоже любит Тоттенхэму очки дарить, в этом сезоне аж 4. Так и оставят шпор в АПЛ
Ответ Roman
Тут вопрос Гвардиолы. Для него Тоттенхэм - второй худший соперник в карьере по набранным очкам.
Тудор гений, третьим составом на Энфилде затащил:)
Слот аут. не игра, а болото.
Ну кто там ещё за оставить Слота на следующий сезон? Игра команды просто дикий уныляк, я такого отсутствия мысли у Ливерпуля не видел за последние лет 15 наверное
Ответ dfstorm
Думаю, так и будет. Ну самое позднее, летом Алонсо назначат. Сильнее свободных тренеров нет, Зидан разве что. К тому же не чужой человек для Ливерпуля
Ну справедливости ради сегодня и играли не так плохо, явно были не сильно хуже Ливерпуля на дистанции, да и подходы свои были.
Ответ arspurs9
Аве , Тудор !
Идущие на смерть , приветствуют тебя!
Ливерпуль, как можно было так слить сезон, в котором МЮ непонятно чем занимался первую половину сезона, Астон Вилла вторую, Челси вообще непонятно кем и во что играет, плюс Сити в кризисе. Всех конкурентов лихорадит по-страшному. Ещё и после того, как сохранили чемпионский состав и закупались летом масштабные всех. Это должно было быть минимум серебро. Легендарный провал. Вопрос, доработает ли Слот до конца сезона, потому что начинать следующий сезон точно другой тренер должен
Пока сезон не потерян убрать Слота и ставить Алонсо в апреле после игры с Брайтоном
хорош Тудор, все его списали, а он заслуженно увез ничью (могли и выиграть даже)! Тактически Арне Скуфа переиграл, и это без 14 игроков!
Думаю, дальше будет что-то типа 2-1 или 2-2 против Атлетико и 1-0 с НФ, что ему гарантирует место до конца сезона!
Ответ Vakhore
Все зависит от альтернативы. Если альтернатива - контракт постоянный с Де Дзерби в паузу на сборные, то уж лучше Тудор до конца и летом условный Поч.
Ответ arspurs9
Де Физри - мощный шарлатан. Не, ну команда с ним будет идти на 6-9 месте, но будет куча истерик и никакого фундамента на будушее.
При всём уважении к Слоту, ему давно пора на выход
Сегодня многое получалось. Не уверен, что благодаря Тудору, но может вопреки… в общем главное набрали такие важные очки!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
