«Тоттенхэм» набрал первое очко при Тудоре – 1:1 с «Ливерпулем». Прервалась 6-матчевая серия поражений
«Тоттенхэм» прервал серию из 6 поражений.
«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством Игора Тудора.
В сегодняшнем матче 30-го тура АПЛ «шпоры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Ришарлисон сравнял счет на 90-й минуте.
Ранее «Тоттенхэм» проиграл все 4 матча после назначения Тудора с общим счетом 5:14. В общей сложности серия из поражений продлилась 6 матчей, что является клубным антирекордом.
18 марта «Тоттенхэм» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Идущие на смерть , приветствуют тебя!
Думаю, дальше будет что-то типа 2-1 или 2-2 против Атлетико и 1-0 с НФ, что ему гарантирует место до конца сезона!