Черданцев про момент с Соболевым и Умяровым: «Мне подсказали судьи: если игрок просто бежит и по инерции выставляет руки, и другой втыкается, то это даже не нарушение»

Черданцев о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: Карасев справился в целом.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» (2:0) и эпизоде с Александром Соболевым и Наилем Умяровым.

На 65-й минуте форвард «Зенита» боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

«Карасев справился в целом. Меня очень интересовало, что скажет студия на бровке – про момент с Соболевым. Причем даже Влад (Радимов), футбольные люди, забыли, что у него есть уже желтая карточка.

И мне подсказали судьи, несколько смс пришло, – обрати внимание зрителей, и я сказал об этом: если игрок повернул голову назад и выставил локоть, это фол. А если он просто бежит и по инерции выставляет руки, и игрок втыкается, и нет такого движения, то это не желтая и даже не нарушение», – сказал Черданцев.