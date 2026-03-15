  • Черданцев про момент с Соболевым и Умяровым: «Мне подсказали судьи: если игрок просто бежит и по инерции выставляет руки, и другой втыкается, то это даже не нарушение»
Черданцев о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: Карасев справился в целом.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» (2:0) и эпизоде с Александром Соболевым и Наилем Умяровым. 

На 65-й минуте форвард «Зенита» боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

«Карасев справился в целом. Меня очень интересовало, что скажет студия на бровке – про момент с Соболевым. Причем даже Влад (Радимов), футбольные люди, забыли, что у него есть уже желтая карточка.

И мне подсказали судьи, несколько смс пришло, – обрати внимание зрителей, и я сказал об этом: если игрок повернул голову назад и выставил локоть, это фол. А если он просто бежит и по инерции выставляет руки, и игрок втыкается, и нет такого движения, то это не желтая и даже не нарушение», – сказал Черданцев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбольный Биги»
Получил перевод на карту от Миллера
Я не думаю, что что в этом замешаны хоть какие-то деньги.
Жора же просто дурачок.
Жора - не просто дурачок, а любимый дурачок Миллера!
беспредельщик этот умяров,прыгает головой на локоть сашки,явно хотел повредить забивного нападающего,а зобнин,что творит зобнин,лежа натыкается на шипы вендела,явная провокация,чтоб скомпрометировать одного из лидеров зенита
очевидно был злой умысел своим лицом повредить дельфиний плавник!
Помню подрались по пьяному делу два моих друга.Один другому выбил зуб.Потом в курилке начали предъявлять претензии друг другу.Один говорит ты мне зуб выбил.Другой парирует мол я об твой зуб кулак поранил
Ок, оба хотят сыграть в мяч, оба не видят друг друга... Но, почему Умяров не играет локтем в лицо Соболеву?
Может кто-то аккуратно пытается сыграть, а кому-то всё равно, расставил плавники и плевать на других.
Комментарий скрыт
что насчёт перекладины?) забыли?
Началось позорное оправдывание гегемона
Оно ещё во время матча началось)
А как же удаление Неделчару с матче Акрон-Зенит?)) Там мелкий Педро воткнулся в его руку и упал)В итоге красная за ЛЯВЗГ)
Комментарий скрыт
ЭСК поддержал Кукуяна с удалением Неделчару.А теперь ждём вердикта ЭСК по эпизоду Соболев-Умяров и дружно смеемся над формулировкой.
Вы серьёзно хотите услышать объективный разбор момента с участием Зенита ???
Матч-ТВ это детище Газпром-Медиа, что тут ещё можно сказать.
Комментарий скрыт
То-то и дело, что часами могут обсуждать скандалы вокруг «Спартака», но никогда о проблемах «Зенита».
«По инерции» - теперь официальный термин для удара локтем в лицо?
.... и ногой в корпус, когда мяч 2м как вышел за бровку
Все хотят денег и много, поэтому все врут и вешают лапшу нам на уши. ... Кто платит тот и музыку заказывает.. И девушку танцует.. С Зенитом носятся как с писаной торбой вроде бы и не нужен, и жалко бросить бабла сколько ввалили....
Ипотечный жорик это как типичный чиновник продавший свою честь и совесть за бабло 🫰 у таких людей даже друзей нет, только такие же подхалимы со своей выгодой
Как я и говорил типичным с матч тв все норм.
Хахахахаххаха😁😁🤡🤡🤡позорище.
Интересно, кто эти люди, которые во время прямого эфира советуют комментатору обратить внимание зрителя на отсутствие нарушения?

И второй очень интересный момент-многие ли бегают и по инерции руки в стороны расставляют? Не иначе самолетами себя представляют по инерции, ну или бабочками, на худой конец
Скорее это Танец маленьких утят. Помню как в дет. саду танцевали, там движения схожие. Да и эти оправдания на дет. сад похожи, потому сравнении вполне уместное)
Материалы по теме
Тарасов о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Второй пенальти москвичам я бы не поставил. Не знаю, почему не удалили Вендела, Соболев отмахнулся от Умярова, должны были дать вторую желтую»
вчера, 16:09
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
вчера, 12:18
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
вчера, 09:43
Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
14 марта, 22:23
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса и Начо, атмосфера в команде изменилась. Футбол складывается из деталей, и не всегда перемены проходят гладко»
11 минут назад
Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
21 минуту назад
Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
32 минуты назад
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
43 минуты назад
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
57 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
сегодня, 14:00
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
сегодня, 13:58
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
сегодня, 13:57
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
сегодня, 13:51
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Артета перед ответным матчем с «Байером»: «У соперника хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
3 минуты назад
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так два или три раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга, многое отрабатываем. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
23 минуты назад
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
40 минут назад
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 13:40
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
сегодня, 13:30
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Рекомендуем