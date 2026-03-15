Черданцев про момент с Соболевым и Умяровым: «Мне подсказали судьи: если игрок просто бежит и по инерции выставляет руки, и другой втыкается, то это даже не нарушение»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» (2:0) и эпизоде с Александром Соболевым и Наилем Умяровым.
На 65-й минуте форвард «Зенита» боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.
«Карасев справился в целом. Меня очень интересовало, что скажет студия на бровке – про момент с Соболевым. Причем даже Влад (Радимов), футбольные люди, забыли, что у него есть уже желтая карточка.
И мне подсказали судьи, несколько смс пришло, – обрати внимание зрителей, и я сказал об этом: если игрок повернул голову назад и выставил локоть, это фол. А если он просто бежит и по инерции выставляет руки, и игрок втыкается, и нет такого движения, то это не желтая и даже не нарушение», – сказал Черданцев.
Может кто-то аккуратно пытается сыграть, а кому-то всё равно, расставил плавники и плевать на других.
Матч-ТВ это детище Газпром-Медиа, что тут ещё можно сказать.
И второй очень интересный момент-многие ли бегают и по инерции руки в стороны расставляют? Не иначе самолетами себя представляют по инерции, ну или бабочками, на худой конец