Флик о 5:2 с «Севильей»: «Барса» могла сыграть гораздо лучше, прессинговать активнее – в ЛЧ важно делать это правильно. Возвращение Гави – отличная новость»

Флик о 5:2 с «Севильей»: «Барса» могла сыграть лучше.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги .

«Возвращение Гави – отличная новость. Были моменты, когда мы могли сыграть лучше. Мы немного медленно двигали мяч. В некоторых фазах игры нам не хватало уверенности.

Когда мы теряли мяч, могли прессинговать лучше. Теперь впереди Лига чемпионов, и там очень важно делать это правильно. Дани (Ольмо – Спортс’‘) провел отличный матч, Эспарт , Канселу… Но, думаю, мы могли сыграть гораздо лучше.

Канселу понадобилось время, чтобы адаптироваться. В последних матчах он был фантастическим. Это невероятно техничный игрок. Его гол, участие в первом голе – когда он заработал пенальти, также его действия при создании офсайда. Канселу – правильный выбор», – сказал Флик.

18 марта «Барселона » примет «Ньюкасл» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).