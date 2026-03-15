  Флик о 5:2 с «Севильей»: «Барса» могла сыграть гораздо лучше, прессинговать активнее – в ЛЧ важно делать это правильно. Возвращение Гави – отличная новость»
Флик о 5:2 с «Севильей»: «Барса» могла сыграть гораздо лучше, прессинговать активнее – в ЛЧ важно делать это правильно. Возвращение Гави – отличная новость»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги

«Возвращение Гави – отличная новость. Были моменты, когда мы могли сыграть лучше. Мы немного медленно двигали мяч. В некоторых фазах игры нам не хватало уверенности.

Когда мы теряли мяч, могли прессинговать лучше. Теперь впереди Лига чемпионов, и там очень важно делать это правильно. Дани (Ольмо – Спортс’‘) провел отличный матч, Эспарт, Канселу… Но, думаю, мы могли сыграть гораздо лучше.

Канселу понадобилось время, чтобы адаптироваться. В последних матчах он был фантастическим. Это невероятно техничный игрок. Его гол, участие в первом голе – когда он заработал пенальти, также его действия при создании офсайда. Канселу – правильный выбор», – сказал Флик. 

18 марта «Барселона» примет «Ньюкасл» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Какое же фантастическое дерево Бальде на фоне португальского латераля.
Ну в прошлом сезоне Бальде был хорош.
В этом не впечатляет
Гладиатор вернулся!
Уверен в победе Барселоны над Ньюкаслом
Осторожнее с прогнозами
Я просто уверен в этом
Если Барселона сыграет так же против Ньюкасла и добьётся победы, то я против не буду. Но англичане посильнее Севильи будут, и каталонцам надо будет выложиться на 150%, в чём я точно не сомневаюсь.
Ничего особенного не показали сегодня. Столько свободных зон может не быть с каслом
Такие команды, как Севилья, просто играют не жёстко. Ньюкасл в прошлых матчах ближе к Хетафе. А когда играют жёстко, дергают за футболки, максимально в тело играют, Барселона сыпаться начинает. А так у англичан здоровенные дубы на половине позиций, которых каталонцы должны раскатывать по идее, но вот как-то не могут себя собрать на поле. Может, в лесу этом обзора нет, своих не видят)
мудрый Флик
Канселу просто монстр, за несколько матчей сделал больше результативных действий, чем Бальде за два сезона
В этом сомнений не было и когда уходил. Возможно его не хватило в матчах с Интером, когда сырой Мартин бегал...
Жаль только Гарсию. В концовке а обоих таймах расслабились и пропустили гол.
Радует, что в весну команда наконец входит с более менее полным составом. Как раз наступает важнейший отрывок, да и в целом команда смотрится посвежевшей после небольшой ямы.
Ну как с полным, Бальде, Кунде и Де Йонг вернуться только после перерыва на матчи сборные. Сейчас главное пройти Ньюкасл, о Ла Лиге подумаем потом.
Конселу топ на левом фланге. Креатива добавляет. К сожалению воспитанник Бальде совсем дерево по сравнению с ним
Странно что Решфорд не вышел
Стоит признать, Рэш так и не стал реальным усилением. Канселу же показал место Бальде, который вообще не развивается.
не соглашусь, все-таки рэшфорд приходил на роль запасного, и в итоге настрелял 20 г/а выходя со скамейки и заменяя травмированных лидеров атаки. разница лишь в том, что на позиции маркуса более менее стабильный рафинья, а на позиции канселу - отвратительный бальде
Гави вышел на поле впервые с августа – заменил Рафинью на 81-й минуте с «Севильей». Хавбек «Барсы» не играл из-за травмы колена
вчера, 17:36
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 70 очками после 28 туров. «Реал» отстает на 4 балла
вчера, 17:26
У «Барсы» 5 побед и ничья в последних матчах – сегодня 5:2 с «Севильей». Дальше – ответная игра с «Ньюкаслом» в 1/8 финала ЛЧ
вчера, 17:18
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса и Начо, атмосфера в команде изменилась. Футбол складывается из деталей, и не всегда перемены проходят гладко»
3 минуты назад
Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
13 минут назад
Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
24 минуты назад
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
35 минут назад
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
49 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
55 минут назад
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
57 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
58 минут назад
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
сегодня, 13:51
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
сегодня, 13:22
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так два или три раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга, многое отрабатываем. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
15 минут назад
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
32 минуты назад
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
47 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 13:40
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
сегодня, 13:30
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
