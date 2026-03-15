Дзюба об отмененном голе «Ахмату»: «Когда человек в 40 лет так разгоняется, можно и засчитать было. Болдырев видел, что я как Усэйн Болт разогнался – может, надо было чуть раньше передачу отдать»

Дзюба об отмененном голе «Ахмату»: такой красивый мяч можно было и засчитать.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал отмену своего гола в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом » (1:1).

Гол Дзюбы на 62-й минуте при счете 0:1 не был засчитан из-за офсайда. На 84-й форвард сравнял счет.

– Есть ли вопросы по вашему голу, который отменили после видеопросмотра, и по тому, как в этот раз начертили линии?

– Я сейчас посмотрел – колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» 3-4 человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился. Мы сейчас обсудили – может, Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше давать передачу. Уже видит, что я разогнался как Усэйн Болт – можно просто вкатывать.

Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали – он говорил: «Сейчас добавлю». И добавил 5 минут.

– Это лишь второй гол «Акрона» с углового в этом чемпионате. Не кажется ли вам, что могло быть больше?

– Намного. Мы в этом сезоне очень много бьем. И нам очень сильно не везет, если честно. До гола «Ахмата» мы имели 3-4 опасных момента. А у них первый полумомент – сумасшедший гол с песочной ямы. Нам очень сильно не везет

– Кстати, о песочной яме. Показалось, что поле сегодня было все в песке.

– В песке, да. Я от себя еще немного добавил, но и до меня там было много песка. Мешало или нет? Мы тренируемся на искусственном поле, поэтому любой выход на траву для меня счастье. Поле мешало ребятам с фланга подавать, как они говорят. Но мне кажется, как мы подаем, нам всегда что-то мешает. В целом, в любом случае морозы были большие, и все равно низкий поклон агрономам, – сказал 37-летний Дзюба.