«Спартак» U15 занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале уступили «Эльче»

«Спартак » U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии.

Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед ». В соревновании также приняли участие «ПСЖ », «Аталанта », «Марибор» и «Эльче ».

В финальном матче юношеская команда «Спартака» уступила «Эльче» со счетом 0:2. На групповом этапе красно-белые сыграли вничью с «Аталантой» (0:0) и обыграли словенский «Марибор» (2:0).