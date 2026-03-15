«Спартак» U15 занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале уступили «Эльче»
Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».
В финальном матче юношеская команда «Спартака» уступила «Эльче» со счетом 0:2. На групповом этапе красно-белые сыграли вничью с «Аталантой» (0:0) и обыграли словенский «Марибор» (2:0).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Молодцы!