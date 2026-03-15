  «Спартак» U15 занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале уступили «Эльче»
«Спартак» U15 занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале уступили «Эльче»

«Спартак» U15 занял второе место на международном турнире в Венгрии.

«Спартак» U15 занял второе место на международном футбольном клубном турнире в Венгрии.

Турнир проходил с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед». В соревновании также приняли участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Эльче».

В финальном матче юношеская команда «Спартака» уступила «Эльче» со счетом 0:2. На групповом этапе красно-белые сыграли вничью с «Аталантой» (0:0) и обыграли словенский «Марибор» (2:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Уже хорошо, что участвуем!
Молодцы!
Уже хорошо, что участвуем! Молодцы!
И на груди его сияла медаль за город Будапешт !
Допускают? И никаких истерик нет? Здорово.
Допускают? И никаких истерик нет? Здорово.
Похоже, что турнир не официальный и, скорее всего, проводился на "частные" деньги, возможно, что с России.
Похоже, что турнир не официальный и, скорее всего, проводился на "частные" деньги, возможно, что с России.
Да хоть какой, они ж отказываются всегда и не хотят. А тут Италия, Франция, Испания страны которые явно против.
Вперёд Спартак,Молодцы!
Вперёд Спартак,Молодцы!
Первый и, наверное, последний раз в жизни рад за Спартак
Скоро на Миротворце окажутся. Причём все. Тут Зеля паралимпийцам нашим санкции выписал. 😁
Ща чинуши глотки рвать будут, что "вот, мы не отстаём на международном уровне - нас просто не пускают"...
Хорошо бы и дальше так
сначала не понял, как может спартак стоять в одном предоожении с псж, аталантой. подумал мож опечатка и пражскую спарту имели в виду. в комментах все поддерживают, значит походу реально спартак) неплохо
Рекомендуем
Главные новости
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, то показал бы Ву желтую в начале матча»
9 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
14 минут назад
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
17 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
18 минут назад
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
24 минуты назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
53 минуты назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
38 минут назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
41 минуту назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
сегодня, 13:10
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
35 минут назад
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
45 минут назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
51 минуту назад
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Рекомендуем