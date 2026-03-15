«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые за 7 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков, от «Зенита» – 4

«Локомотив» отстал на 5 очков от «Краснодара».

«Локомотив» крупно уступил «Рубину» на выезде в заключительном матче 21-го тура Мир РПЛ (0:3).

Команда Михаила Галактионова проиграла в чемпионате впервые за семь матчей и остается на третьей позиции с 41 набранным баллом. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» увеличилось до пяти и четырех очков соответственно.

В топ-6 входят «Балтика» (39 очков), ЦСКА (36) и «Спартак» (35). На седьмом месте идет «Динамо» (30 баллов).