У Собослаи 4 гола со штрафных в сезоне АПЛ – это рекорд «Ливерпуля». Больше в Премьер-лиге забивали лишь Бекхэм и Робер

Доминик Собослаи установил рекорд «Ливерпуля» по голам со штрафных.

Венгерский футболист открыл счет со стандарта на 18-й минуте матча с «Тоттенхэмом » (1:0, второй тайм).

В текущем сезоне АПЛ Собослаи забил со штрафных 4 гола – больше, чем любой другой игрок в истории «Ливерпуля » за сезон турнира. Больше таких мячей за один сезон Премьер-лиги забивали лишь Дэвид Бекхэм (5 голов в сезоне-2000/01) и Лоран Робер (5 голов в сезоне-2001/02).