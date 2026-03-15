У Собослаи 4 гола со штрафных в сезоне АПЛ – это рекорд «Ливерпуля». Больше в Премьер-лиге забивали лишь Бекхэм и Робер
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи установил клубный рекорд по голам со штрафных за сезон в АПЛ.
Венгерский футболист открыл счет со стандарта на 18-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В текущем сезоне АПЛ Собослаи забил со штрафных 4 гола – больше, чем любой другой игрок в истории «Ливерпуля» за сезон турнира. Больше таких мячей за один сезон Премьер-лиги забивали лишь Дэвид Бекхэм (5 голов в сезоне-2000/01) и Лоран Робер (5 голов в сезоне-2001/02).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
12 комментариев
Кладет, как рукой. Тащит банду Слота просто за уши на протяжении всего сезона.
Я сильно сомневался, как Собослаи и Виртц будут оба в старте, оба дорогие приобретения. В итоге Собослаи что-то невероятное весь сезон выдаёт. Роль Трента выполняет лучше Трента. Будущий капитан? Если конечно в Реал не захочет....
Я думаю, что Собослаи выгоднее оставаться в Ливерпуле и становится легендой клуба. Мадриду сейчас необходим в первую очередь плеймейкер, дирижер, который будет руководить игрой команды. Собослаи конечно имеет неплохую культуру паса, но все же нужен игрок другой формации. Да и у Мадрида уже есть схожий по стилю игрок - Вальверде.
Полетят в этом сезоне оба рекорда Бекхэма. Бруну уже сегодня вроде побил, или повторил
Собо лучший!
Ну хз, может, в этот раз инопланетяне сдвинули 18-ю минуту на второй тайм, но доныне была в первом вроде))
Лоран Робер, ого. Помню такого игрока в Ньюкасле
