Гави вышел на поле впервые с августа – заменил Рафинью на 81-й минуте с «Севильей». Хавбек «Барсы» не играл из-за травмы колена

Гави вернулся после долгого отсутствия из-за травмы.

Гави появился на поле впервые с августа.

Полузащитник «Барселоны» заменил Рафинью на 81-й минуте матча с «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги .

Испанец не играл около полугода из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.