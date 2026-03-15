  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гави вышел на поле впервые с августа – заменил Рафинью на 81-й минуте с «Севильей». Хавбек «Барсы» не играл из-за травмы колена
Гави вернулся после долгого отсутствия из-за травмы.

Гави появился на поле впервые с августа. 

Полузащитник «Барселоны» заменил Рафинью на 81-й минуте матча с «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги

Испанец не играл около полугода из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoГави
logoСевилья
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoтравмы
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень надеюсь, что больше таких травм не будет и наберет былую форму...
Очень бодро смотрелся, надо набирать форму как можно скорее...
Ответ Роману ромашке .

Смотрел я вчера на ваших бегунков суетологов из академии ,без царя в голове бегающих по полю, как собаки.
По сравнению с ними Гави -- это реинкарнация Зидана
И Араухо сделал прекрасный шаг - отдал капитанскую повязку !

Давай, Гави, дерзай и разрывай на поле )
Победа Барселоны , долгожданный выход Гави - отличный воскресный вечер .
Надо набирать форму как можно медленнее и ни в коем случае не ехать летом к мяснику Де ла Фуэнта
Это было красиво!
Мне одному показалось, что функционал Гави поменялся? Еще на предсезонке заметил, что Гави опускался ниже и больше выполнял дирижерскую функцию а-ля Педри.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем