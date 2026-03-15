«Бавария» обжаловала удаление Диаса в матче с «Байером»

«Бавария» оспорит удаление Луиса Диаса в матче с «Байером ».

Вингер получил вторую желтую карточку на 84-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги (1:1) за симуляцию в штрафной соперника – колумбиец приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку Диас получил за опасную игру, попав шипами по голове Алеишу Гарсии. «Бавария » доигрывала матч вдевятером – в первом тайме арбитр Кристиан Дингерт удалил с поля Николаса Джексона.

Позже Дингерт признал , что ошибочно удалил Диаса.

Как сообщает журналист Керри Хау, сегодня «Бавария» подала апелляцию на удаление Диаса в Спортивный суд Германии.