«Бавария» обжаловала удаление Диаса в матче с «Байером»

Вингер получил вторую желтую карточку на 84-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги (1:1) за симуляцию в штрафной соперника – колумбиец приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку Диас получил за опасную игру, попав шипами по голове Алеишу Гарсии. «Бавария» доигрывала матч вдевятером – в первом тайме арбитр Кристиан Дингерт удалил с поля Николаса Джексона. 

Позже Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса.

Как сообщает журналист Керри Хау, сегодня «Бавария» подала апелляцию на удаление Диаса в Спортивный суд Германии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
И правильно! Голы бы ещё можно было оспаривать...отменённые
Чиновники конечно же не отменят дискву. Почему функционеры как правило далекие от футбола люди?
момент видел и в матче и в повторе, но в деталях не приглядывался. есть подозрение, что контакт всё-таки был хоть и небольшой. думаю затем и подали апелляцию
Раз главный судья матча сам признал ошибочность принятого решения, значит есть все основания удовлетворить апелляцию!
