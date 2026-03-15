  Руни о Кэррике в «МЮ»: «Его 100% надо оставлять. Футболисты стали играть качественнее, теперь они выглядят очень сильной командой. Зачем что-то менять?»
Руни о Кэррике в «МЮ»: «Его 100% надо оставлять. Футболисты стали играть качественнее, теперь они выглядят очень сильной командой. Зачем что-то менять?»

Руни о Кэррике: его 100% надо оставлять в «МЮ».

Бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни выступил за назначение Майкла Кэррика главным тренером манкунианцев на постоянной основе. 

Временно исполняющий обязанности Кэррик выиграл 7 из 9 матчей с «МЮ» после назначения. Сегодня победили «Астон Виллу» (3:1) в матче АПЛ

«Он 100% должен [получить эту работу]. Я уже говорил об этом. Я знал, что с Кэрриком будет хорошо. 

Я очень хорошо его знаю. Знаю его характер, его личность. Команде был нужен спокойный человек, а также тот, который знает этот клуб и понимает игроков. Игрокам была нужна поддержка и внимание, и он им это дал.

Мы увидели, что игроки стали играть качественнее, действуют сплоченнее, и теперь они выглядят очень сильной командой. Как по мне, зачем что-то менять?

У него лучший процент побед среди тренеров «МЮ» после такого количества матчей. Поэтому, на мой взгляд, он должен получить эту работу», – сказал Руни. 

«МЮ» с 54 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Уэйн посылает лучи поддержки Каррику - это очень важно, особенно на фоне постоянных необоснованных нападок на него со стороны других легенд нашего МЮ
Ответ Любезный Коссутий
Уэйн посылает лучи поддержки Каррику - это очень важно, особенно на фоне постоянных необоснованных нападок на него со стороны других легенд нашего МЮ
Руни не принадлежит к Классу-92, а те поносят всех, кроме "своих"
Уэйн посылает лучи поддержки Каррику - это очень важно, особенно на фоне постоянных необоснованных нападок на него со стороны других легенд нашего МЮ
Мне интересно, почему Вы все время меняете аватарки клубов? Был МЮ, теперь Милан)
единственное, что сделал каррик - упростил игру и начал выпускать игроков на своих родных позициях, без всех этих "ложных, оттянутых, двойных" и прочей чепухи, которую толкают "системные" тренеры, за которыми все гоняются. сработает ли это вдолгую - большой вопрос, но здесь и сейчас это был лучший вариант для мю и для челси. по этому пути пошел только мю - результат мы видим.
единственное, что сделал каррик - упростил игру и начал выпускать игроков на своих родных позициях, без всех этих "ложных, оттянутых, двойных" и прочей чепухи, которую толкают "системные" тренеры, за которыми все гоняются. сработает ли это вдолгую - большой вопрос, но здесь и сейчас это был лучший вариант для мю и для челси. по этому пути пошел только мю - результат мы видим.
Согласен, но ещё у МЮ есть лидеры за 30 в команде, а есть школьники. А у наших только школьники и Джеймс.
Согласен, но ещё у МЮ есть лидеры за 30 в команде, а есть школьники. А у наших только школьники и Джеймс.
Мы вам ещё и своего двоечника отдали)
Каррик-топ!
А ведь убери Рубена на пару месяцев раньше, МЮ мог бы побороться за чемпионство.
А ведь убери Рубена на пару месяцев раньше, МЮ мог бы побороться за чемпионство.
Ну сказки тут уж не надо рассказывать
А ведь убери Рубена на пару месяцев раньше, МЮ мог бы побороться за чемпионство.
Не говорите ерунду. Рубен не в таком уж и плохом состоянии МЮ оставил. Он его оставил на пятом месте, а не на 10-м. Будь он сейчас у руля, да, скорее всего результаты были бы хуже, но это не значит, что если бы его убрали раньше, МЮ сейчас набрал бы на 15 очков больше. Ничего подобного
Если оставлять, то только по системе 1+1, что бы было видно, как он может работать на 2-3-4 кубка сразу.
Если оставлять, то только по системе 1+1, что бы было видно, как он может работать на 2-3-4 кубка сразу.
по системе 1+1 это ты точно сказал.
Добавлю новость себе в закладки, почитаю комменты через год)
А кто сейчас топ тренер,эти тиктокеры типа Юморима,или Хаага, или сборщика Лего Россеньора, сейчас топы это Гвардиола,Конте,Клопп,Зидан,Анчелотти,Луис Энрике,Моур,Тухель,но в ближайшее время может только Конте туда пойти ,все остальные врядли,а брать Фариоль всяких ,де Дзерби интригана ,истеричку,или какого то современного тиктокера с шипа типа МакКенны это маразм, поэтому лучше Каррика сейчас,и на ближайшие годы нет,играют понятно,все бьются,а современные Юморимы скоро Бруно в защиту поставят их умом не понять
А кто сейчас топ тренер,эти тиктокеры типа Юморима,или Хаага, или сборщика Лего Россеньора, сейчас топы это Гвардиола,Конте,Клопп,Зидан,Анчелотти,Луис Энрике,Моур,Тухель,но в ближайшее время может только Конте туда пойти ,все остальные врядли,а брать Фариоль всяких ,де Дзерби интригана ,истеричку,или какого то современного тиктокера с шипа типа МакКенны это маразм, поэтому лучше Каррика сейчас,и на ближайшие годы нет,играют понятно,все бьются,а современные Юморимы скоро Бруно в защиту поставят их умом не понять
Перед Кэрриком для МЮ поставил бы только Энрике, Инцаги и Нагельсмана, в таком порядке. И то, если Кэррик выдаст ещё много побед до конца сезона, то последний под вопросом.
А кто сейчас топ тренер,эти тиктокеры типа Юморима,или Хаага, или сборщика Лего Россеньора, сейчас топы это Гвардиола,Конте,Клопп,Зидан,Анчелотти,Луис Энрике,Моур,Тухель,но в ближайшее время может только Конте туда пойти ,все остальные врядли,а брать Фариоль всяких ,де Дзерби интригана ,истеричку,или какого то современного тиктокера с шипа типа МакКенны это маразм, поэтому лучше Каррика сейчас,и на ближайшие годы нет,играют понятно,все бьются,а современные Юморимы скоро Бруно в защиту поставят их умом не понять
Сколько тебе лет что ты таким образом коверкаешь фамилии?
В любом случае надо дождаться окончания сезона, а потом уже хорошенько подумать.

Когда у Кэррика и команды закончился конфетно-букетный период, наружу повылазили новые/старые болячки - частая безыдейность в позиционной атаке. Очевидно, МЮ стал меньше создавать, чем при Амориме. Сегодня вообще всю дорогу пытались играть через забросы с флангов, однако, потенциально самый главный адресат не попал в стартовый состав. Есть и к Майклу вопросики, но результат пока решает.
Игра при Каррике довольно простая, даже при Амориме были всякие стеночки, розыгрыши. Где-то красота. При Каррике нет, но эффективней. Доргу нужен, Амад на банку!
Самое главное, что не на кого менять
Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»
Бруну о рекорде «МЮ» по ассистам в сезоне АПЛ: «Горжусь, что сделал это, помогая партнерам. Еще большим достижением будет закончить сезон вверху таблицы»
Нету избежал дисквалификации и штрафа за инцидент с болбоем. УЕФА вынес хавбеку «Челси» предупреждение за неспортивное поведение
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса, Начо, ушло старое поколение, атмосфера в команде изменилась. Не всегда перемены проходят гладко, нужно время»
Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
Кен о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
