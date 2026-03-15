Руни о Кэррике в «МЮ»: «Его 100% надо оставлять. Футболисты стали играть качественнее, теперь они выглядят очень сильной командой. Зачем что-то менять?»
Бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни выступил за назначение Майкла Кэррика главным тренером манкунианцев на постоянной основе.
Временно исполняющий обязанности Кэррик выиграл 7 из 9 матчей с «МЮ» после назначения. Сегодня победили «Астон Виллу» (3:1) в матче АПЛ.
«Он 100% должен [получить эту работу]. Я уже говорил об этом. Я знал, что с Кэрриком будет хорошо.
Я очень хорошо его знаю. Знаю его характер, его личность. Команде был нужен спокойный человек, а также тот, который знает этот клуб и понимает игроков. Игрокам была нужна поддержка и внимание, и он им это дал.
Мы увидели, что игроки стали играть качественнее, действуют сплоченнее, и теперь они выглядят очень сильной командой. Как по мне, зачем что-то менять?
У него лучший процент побед среди тренеров «МЮ» после такого количества матчей. Поэтому, на мой взгляд, он должен получить эту работу», – сказал Руни.
«МЮ» с 54 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Когда у Кэррика и команды закончился конфетно-букетный период, наружу повылазили новые/старые болячки - частая безыдейность в позиционной атаке. Очевидно, МЮ стал меньше создавать, чем при Амориме. Сегодня вообще всю дорогу пытались играть через забросы с флангов, однако, потенциально самый главный адресат не попал в стартовый состав. Есть и к Майклу вопросики, но результат пока решает.