Руни о Кэррике в «МЮ»: «Его 100% надо оставлять. Футболисты стали играть качественнее, теперь они выглядят очень сильной командой. Зачем что-то менять?»

Руни о Кэррике: его 100% надо оставлять в «МЮ».

Бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни выступил за назначение Майкла Кэррика главным тренером манкунианцев на постоянной основе.

Временно исполняющий обязанности Кэррик выиграл 7 из 9 матчей с «МЮ» после назначения. Сегодня победили «Астон Виллу » (3:1) в матче АПЛ .

«Он 100% должен [получить эту работу]. Я уже говорил об этом. Я знал, что с Кэрриком будет хорошо.

Я очень хорошо его знаю. Знаю его характер, его личность. Команде был нужен спокойный человек, а также тот, который знает этот клуб и понимает игроков. Игрокам была нужна поддержка и внимание, и он им это дал.

Мы увидели, что игроки стали играть качественнее, действуют сплоченнее, и теперь они выглядят очень сильной командой. Как по мне, зачем что-то менять?

У него лучший процент побед среди тренеров «МЮ» после такого количества матчей. Поэтому, на мой взгляд, он должен получить эту работу», – сказал Руни.

«МЮ » с 54 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.