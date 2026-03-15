  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Барсы» 5 побед и ничья в последних матчах – сегодня 5:2 с «Севильей». Дальше – ответная игра с «Ньюкаслом» в 1/8 финала ЛЧ
4

«Барса» не проигрывает 6 матчей подряд, дальше – «Ньюкасл».

«Барселона» продлила серию без поражений до 6 матчей.  

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Севилью» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги. До этого были 4 победы и ничья с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

В следующем матче каталонцы примут англичан в ответной встрече. Игра пройдет 18 марта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛа Лига
logoНьюкасл
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСевилья
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoХанс-Дитер Флик
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спокойная победа на классе )
Все сегодня хорошо отыграли и сэкономили силы перед ответным матчем с Ньюкаслом )
Канселу вообще разрывал свой фланг )

Гави с возвращением, очень давно ждали его на поле !

В общем, ждем среду и верим в команду - для этого все есть !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
