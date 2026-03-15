«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 70 очками после 28 туров. «Реал» отстает на 4 балла

«Барселона » сохраняет лидерство в Ла Лиге после 28 туров.

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 70 очков после победы над «Севильей» (5:2) и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Реал », отстающий на 4 балла.

На третьей строчке располагается «Атлетико » с 57 очками, четвертым идет «Вильярреал » (55). Следом идут «Бетис» (43) и «Сельта» (40), которые сыграют между собой в рамках 28-го тура.