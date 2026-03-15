57

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 70 очками после 28 туров. «Реал» отстает на 4 балла

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 70 очков после победы над «Севильей» (5:2) и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Реал», отстающий на 4 балла. 

На третьей строчке располагается «Атлетико» с 57 очками, четвертым идет «Вильярреал» (55). Следом идут «Бетис» (43) и «Сельта» (40), которые сыграют между собой в рамках 28-го тура.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoВильярреал
logoСельта
logoАтлетико
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каталонский гегемон несмотря на все палки в колеса от мадридского кабинета мяит к очередному чемпионству:)
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ответ Максим Чудов
Комментарий скрыт
Реал вообще вылетел от 17-й команды Сегуды в 1/8 финала Кубка )
Но вы, почему-то, тихо умалчиваете об этом )
Если Атлетико не вмешается раньше
То все решится в классико
Ответ fcb812
Если «Реал» потеряет очки с «Атлетико», а «Барса» напротив «Атлетико» обыграет, то думается, что класико будет уже формальностью.
Ответ Simbad
Только не для Переса и Арбелоа: придётся выдумывать причины не устраивать коридор чемпионам
До сих пор не могу забыть то поражение от Сосьедада( Столько моментов было. Если бы не Ремиро, уже 7 очков было, а не 4.
Ответ NartApsua
Да можно и матч с «Жироной» вспомнить. Если бы не умышленная слепота судей, отрыв был бы точно 5 очков.
Ответ Simbad
Да, это может аукнуться в конце. Еще Класико и игра с Атлетико в гостях. Плюс - судьи. Так что, четыре очка преимущества - это очень мало(
Приятно все таки быть впереди на 4 очка и держать все в своих руках )

2 предстоящих тура будут очень важны в борьбе за чемпионство: сначала Реал, а потом и Барселона после перерыва будут играть с Атлетико )
Очень рад возвращению Гави, кстати хорошо вышел. Не понравились Баргаджи, Левандовски, запоровший 3 момента и пропуски голов в концовках обоих таймов, не жалеют защитники Жоана Гарсию.
Ответ Георгий Хасия
Многие жалуются, что руни мало играет, но когда он играет, редко показывает что-то достойное, я бы рэша чаще выпускал, тот и острее и пробить может от души
Ответ Георгий Хасия
Лёва что-то ритм потерял
Пока что всё справедливо
Все по делу !
Следующий матч Реал будут тянуть …
Ответ cektor
в этом тянули бабсу
в следующем матче Атлетико разнесет реал
Барселона на своём законном первом месте, а в Мадриде -4.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
2 минуты назадТесты и игры
Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
сегодня, 05:00
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
сегодня, 04:15
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
сегодня, 04:10
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о съемках фильма про себя: «Будет предложение — соглашусь. Биография у меня интересная»
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
16 минут назад
Глава «Балтики» об 1:0 с ЦСКА: «Хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а клуб был наверху всерьез и надолго»
22 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
36 минут назад
Быстров о том, забьет ли Соболев 20 голов за сезон: «Если в каждом матче «Зениту» будут давать по два пенальти – точно сможет»
43 минуты назад
Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»
сегодня, 04:43
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
сегодня, 04:29
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
сегодня, 03:52
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
сегодня, 03:38
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Рекомендуем