Ненахов получил две желтые за фолы на Безрукове в первом тайме матча «Локо» с «Рубином» и был удален
«Локо» остался вдесятером против «Рубина» в конце 1-го тайма.
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов удален на 44-й минуте игры с «Рубином» (0:1, перерыв) в 21-м туре Мир РПЛ.
Главный судья Иван Абросимов показал футболисту вторую желтую за фол на Руслане Безрукове. Первую карточку Ненахов получил на 22-й минуте – также нарушив правила на Безрукове.
Изображение: кадры из трансляций «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Зачем???
Нас и удалять можно.
Просто сравните фолы Ненахова и Соболева.
В одном случае - акцентированно заплёл ноги.
Во втором случае - неакцентированный удар по челюсти)
Ну не любят ребятки правду, что поделаешь)))