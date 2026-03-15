Ненахов получил две желтые за фолы на Безрукове в первом тайме матча «Локо» с «Рубином» и был удален

«Локо» остался вдесятером против «Рубина» в конце 1-го тайма.

Защитник «Локомотива » Максим Ненахов удален на 44-й минуте игры с «Рубином » (0:1, перерыв) в 21-м туре Мир РПЛ .

Главный судья Иван Абросимов показал футболисту вторую желтую за фол на Руслане Безрукове . Первую карточку Ненахов получил на 22-й минуте – также нарушив правила на Безрукове.

Изображение: кадры из трансляций «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

