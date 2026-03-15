  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»
6

Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»

Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» справился с испытанием.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался после победы над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ (3:1).

«В целом мы показали хорошую игру. Многим мы действительно довольны. Мы знали, что нас ждет важный матч, в котором нужно вернуться на путь побед, и игроки отреагировали очень хорошо.

В перерыве я был вполне доволен, игра была напряженной. Иногда нужно действовать осторожнее. Мы хорошо оборонялись как команда и держали дисциплину, и во втором тайме смогли открыть игру. У нас были игроки, способные изменить ситуацию к лучшему. Я остался доволен игрой.

Каземиро и Бруну [Фернандеш] прекрасно понимают друг друга. Кого-то можно тренировать, а кому-то позволять выбирать момент самим. Их связь совершенно очевидна. Это был отличный гол и отличный удар головой». У Бруну было много важных моментов, будь то гол или голевая передача, он всегда рядом. Он всегда идет вперед, будь то на тренировке или в игре.

Сегодня игра была немного другой. При плотных результатах мы могли совершить небольшой рывок в случае победы, и после поражения это было своего рода испытание, с которым мы не сталкивались до этого. Ребята фантастически справились с этим. Нам есть ради чего играть», – сказал Кэррик в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoКаземиро
logoАстон Вилла
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каррик фантастически с правился с испытанием, будем откровенны
Тем временем МЮ на 3 й строчке, кто бы мог подумать в начале сезона. Кэррик топ. Несмотря на все упрёки со стороны, просто молча делает свою работу. Банда Эмери не самая удобная команда, но он справился. Дальше больше.
Каземиро чемпион по характеру
Зря тут на него гнали, при лысом физруке такие разрывы между обороной и атакой были, я в проф футболе такое не видел никогда

Там даже два Канте в прайме не факт, что помогли бы, а Кази должен был покрывать эти огромные зоны. Любой поплыл бы
Ответ King_X
Каземиро чемпион по характеру Зря тут на него гнали, при лысом физруке такие разрывы между обороной и атакой были, я в проф футболе такое не видел никогда Там даже два Канте в прайме не факт, что помогли бы, а Кази должен был покрывать эти огромные зоны. Любой поплыл бы
Я далеко не фанат Тен Хага, но почему в первом сезоне при Тен Хаге таких разрывов не было, а во втором появились? И это совпало с тем , в каком состоянии Каземиро приехал на предсезонку из отпуска
Каррик уже 100% заслужил контракт, купите в опорку топа и он поборется за золото в следующем сезоне
Сегодня прям качественная игра, просели на 10 минут после забитого гола, а так всю игру контролировали, красавцы)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем