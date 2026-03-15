Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»

Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» справился с испытанием.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался после победы над «Астон Виллой » в 30-м туре АПЛ (3:1).

«В целом мы показали хорошую игру. Многим мы действительно довольны. Мы знали, что нас ждет важный матч, в котором нужно вернуться на путь побед, и игроки отреагировали очень хорошо.

В перерыве я был вполне доволен, игра была напряженной. Иногда нужно действовать осторожнее. Мы хорошо оборонялись как команда и держали дисциплину, и во втором тайме смогли открыть игру. У нас были игроки, способные изменить ситуацию к лучшему. Я остался доволен игрой.

Каземиро и Бруну [Фернандеш ] прекрасно понимают друг друга. Кого-то можно тренировать, а кому-то позволять выбирать момент самим. Их связь совершенно очевидна. Это был отличный гол и отличный удар головой». У Бруну было много важных моментов, будь то гол или голевая передача, он всегда рядом. Он всегда идет вперед, будь то на тренировке или в игре.

Сегодня игра была немного другой. При плотных результатах мы могли совершить небольшой рывок в случае победы, и после поражения это было своего рода испытание, с которым мы не сталкивались до этого. Ребята фантастически справились с этим. Нам есть ради чего играть», – сказал Кэррик в интервью Sky Sports.