У Рафиньи третий хет-трик за «Барсу» – «Севилье». Первые два были «Вальядолиду» и «Баварии»

У Рафиньи третий хет-трик в футболке «Барселоны».

Бразилец трижды отличился в матче с «Севильей» (5:1, второй тайм) в 28-м туре Ла Лиги – два мяча забиты с пенальти.

Первый хет-трик за «Барсу» Рафинья оформил в матче с «Вальядолидом» (7:0) в августе 2024-го, второй – против «Баварии» (4:1) в октябре того же года.