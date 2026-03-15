  • У Рафиньи третий хет-трик за «Барсу» – «Севилье». Первые два были «Вальядолиду» и «Баварии»
У Рафиньи третий хет-трик за «Барсу» – «Севилье». Первые два были «Вальядолиду» и «Баварии»

Рафинья сделал третий хет-трик за «Барсу».

У Рафиньи третий хет-трик в футболке «Барселоны». 

Бразилец трижды отличился в матче с «Севильей» (5:1, второй тайм) в 28-м туре Ла Лиги – два мяча забиты с пенальти. 

Первый хет-трик за «Барсу» Рафинья оформил в матче с «Вальядолидом» (7:0) в августе 2024-го, второй – против «Баварии» (4:1) в октябре того же года.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Скажите это Геничу)))
Лучший бразилец в данный момент !
Все впечатление от матчей портится с его комментированием. Мечтаю чтобы его никогда не ставили на матчи Барсы.
Его голы вардриду стоят дороже хет триков.
Рафинья набирает обороты . Это хорошо для Барселоны .
«Барселона» разнесла «Севилью» – 5:2! Рафинья сделал хет-трик, Канселу и Ольмо тоже забили
сегодня, 17:12
«Барсе» дважды дали пенальти в 1-м тайме матча с «Севильей» – за фол Соу на Канселу и руку Кармоны. Рафинья сделал дубль, первый 11-метровый он забил «паненкой»
сегодня, 16:02Фото
Игор Тудор: «За 15 лет работы тренером ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение. Думаю только о завтрашней тренировке»
8 минут назад
Лапорта начал праздновать победу на выборах президента «Барсы» вместе с Деку и сосьос. Данные экзитполов показывают преимущество Жоана
32 минуты назад
Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»
58 минут назад
Гасперини не пожал руку Фабрегасу после поражения «Ромы» от «Комо». Сеск заявил: «Это неспортивно. Всегда надо жать руку, это вопрос уважения. Мне было неприятно»
сегодня, 20:36
Брейдо о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Челестини должен был остаться в стороне, когда игроки пошли стенка на стенку? Талалаев показывал жесты, пальчиком тыкал – давайте об этом говорить»
сегодня, 20:23
Лапорта побеждает на выборах президента «Барсы», согласно экзитполам. Данные Mundo Deportivo говорят о 59% голосов за Жоана, TV3 – о 66,6
сегодня, 20:18
«Лацио» – «Милан». 1:0 – Исаксен открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:12Live
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна играет с «Осасуной»
сегодня, 20:00Live
ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»
сегодня, 19:49
Собослаи после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» придется довольствоваться Лигой конференций, если так продолжится. Снова на последней минуте, в который раз за сезон. Пора прийти в себя»
сегодня, 19:48
Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ». Манкунианцы на первом месте
7 минут назад
Лапорта близок к победе на выборах президента «Барсы» – уже празднует вместе со своими сторонниками
8 минут назадВидеоСпортс"
Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
21 минуту назад
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
26 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Лейпциг», «Вердер» уступил «Майнцу»
сегодня, 20:26
Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки
сегодня, 20:05
Таре о Модриче: «Новый контракт для Луки готов, если он захочет. Он любит «Милан», а «Милан» любит его»
сегодня, 20:01
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» принимает «Лилль»
сегодня, 19:45Live
Фонт о выборах президента «Барсы»: «Чувствуем настроение людей, что перемены необходимы. Мы – это современная, честная и профессиональная «Барселона»
сегодня, 19:37
Игроки «Барсы» вместе с Лапортой отпраздновали победу над «Севильей» в день выборов президента клуба
сегодня, 19:01Фото
