Бруну о рекорде «МЮ» по ассистам в сезоне АПЛ: «Горжусь, что сделал это, помогая партнерам. Еще большим достижением будет закончить сезон вверху таблицы»

Бруну о рекорде по ассистам за «МЮ»: горжусь тем, что сделал это, помогая партнерам.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш прокомментировал свой рекорд по количеству ассистов в АПЛ за сезон.

В матче с «Астон Виллой » (3:1) португалец отдал две голевых передачи и достиг отметки в 16 ассистов в лиге за сезон, побив клубный рекорд , установленный Дэвидом Бекхэмом – 15 результативных передач в сезоне-1999/00.

«Я еще больше горжусь, потому что я сделал это, помогая своим товарищам по команде. Радовать других – это тоже здорово. Играя на такой позиции, как у меня, я очень рад, что могу помогать забивать голы и быть счастливым в этот момент. Это огромное достижение для меня, но главным достижением было бы оказаться вверху таблицы по итогам сезона.

Это была очень важная [победа], потому что мы играли против прямого соперника, и у нас было поровну очков – всегда приятно получать преимущество. После предыдущего матча мы знали, что нам нужна победа. Сегодня мы выполнили свою работу. Я все еще считаю, что мы могли бы добиться большего, но задача выполнена», – сказал Бруну.