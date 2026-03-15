  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну о рекорде «МЮ» по ассистам в сезоне АПЛ: «Горжусь, что сделал это, помогая партнерам. Еще большим достижением будет закончить сезон вверху таблицы»
13

Бруну о рекорде «МЮ» по ассистам в сезоне АПЛ: «Горжусь, что сделал это, помогая партнерам. Еще большим достижением будет закончить сезон вверху таблицы»

Бруну о рекорде по ассистам за «МЮ»: горжусь тем, что сделал это, помогая партнерам.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свой рекорд по количеству ассистов в АПЛ за сезон.

В матче с «Астон Виллой» (3:1) португалец отдал две голевых передачи и достиг отметки в 16 ассистов в лиге за сезон, побив клубный рекорд, установленный Дэвидом Бекхэмом  – 15 результативных передач в сезоне-1999/00.

«Я еще больше горжусь, потому что я сделал это, помогая своим товарищам по команде. Радовать других – это тоже здорово. Играя на такой позиции, как у меня, я очень рад, что могу помогать забивать голы и быть счастливым в этот момент. Это огромное достижение для меня, но главным достижением было бы оказаться вверху таблицы по итогам сезона.

Это была очень важная [победа], потому что мы играли против прямого соперника, и у нас было поровну очков – всегда приятно получать преимущество. После предыдущего матча мы знали, что нам нужна победа. Сегодня мы выполнили свою работу. Я все еще считаю, что мы могли бы добиться большего, но задача выполнена», – сказал Бруну.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoДэвид Бекхэм
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Повезло же МЮ когда-то так попасть с этим трансфером, абсолютный топарь👏
Ответ No Name
Повезло же МЮ когда-то так попасть с этим трансфером, абсолютный топарь👏
Единственное их попадание с трансфером за многие годы
Ответ No Name
Повезло же МЮ когда-то так попасть с этим трансфером, абсолютный топарь👏
Только вот Бруну с ними не повезло.
Но некоторые будут продолжать писать про хаос который создает Бруну и тем самым мешает построению системного футбола в МЮ
Ответ Censormorum
Но некоторые будут продолжать писать про хаос который создает Бруну и тем самым мешает построению системного футбола в МЮ
Да здесь одна мантра всегда > лучший игрок команды = главный источник всех проблем
Если бы еще партнёры были бы "убийцами" то давно уже в 30 туре был побит общий рекорд,который за Анри и Де Брюйне
Тут школьники любят рассказывать, что Бэкхем только причёску умел поправлять, а у него, оказывается, был клубный рекорд по ассистам.
Ответ Иван Чеховъ
Тут школьники любят рассказывать, что Бэкхем только причёску умел поправлять, а у него, оказывается, был клубный рекорд по ассистам.
Школьники его и не застали, как они могут что-то говорить
Видит Бог, С хорошей реализацией партнеров у него давно было бы 20 + ассистов. Но надеемся, что он побьет рекорд в этом сезоне. Это более чем реально
Спасибо ОГС за этот прекрасный трансфер.Если бы еще продавили трансфер Кейна и Райса была бы чемпионская команда уровня Лч.
Ответ Т Марк
Спасибо ОГС за этот прекрасный трансфер.Если бы еще продавили трансфер Кейна и Райса была бы чемпионская команда уровня Лч.
Он хотел Холанда, причем первый раз он звонил и просил, что бы МЮ купили его из Молде, когда сам тренировал там, второй раз манил его из РБ Зальцбург, когда уже был на посту МЮ. Купи его и Райса, вместо Роналду и Санчо и всё могло бы быть иначе. Плюс тащили, как могли Билленгема когда тот выступал ещё за Бирмингем. Окажись эти три игрока в Манчестере это была бы мощная заявка на будущее при простом, но рабочем футболе в руках Сульшера.
Ответ Elik1989
Он хотел Холанда, причем первый раз он звонил и просил, что бы МЮ купили его из Молде, когда сам тренировал там, второй раз манил его из РБ Зальцбург, когда уже был на посту МЮ. Купи его и Райса, вместо Роналду и Санчо и всё могло бы быть иначе. Плюс тащили, как могли Билленгема когда тот выступал ещё за Бирмингем. Окажись эти три игрока в Манчестере это была бы мощная заявка на будущее при простом, но рабочем футболе в руках Сульшера.
Очень жаль.
Легенда. Жаль, что его прайм совпал с этим смутным временем МЮ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
