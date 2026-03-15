Бруну о рекорде «МЮ» по ассистам в сезоне АПЛ: «Горжусь, что сделал это, помогая партнерам. Еще большим достижением будет закончить сезон вверху таблицы»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свой рекорд по количеству ассистов в АПЛ за сезон.
В матче с «Астон Виллой» (3:1) португалец отдал две голевых передачи и достиг отметки в 16 ассистов в лиге за сезон, побив клубный рекорд, установленный Дэвидом Бекхэмом – 15 результативных передач в сезоне-1999/00.
«Я еще больше горжусь, потому что я сделал это, помогая своим товарищам по команде. Радовать других – это тоже здорово. Играя на такой позиции, как у меня, я очень рад, что могу помогать забивать голы и быть счастливым в этот момент. Это огромное достижение для меня, но главным достижением было бы оказаться вверху таблицы по итогам сезона.
Это была очень важная [победа], потому что мы играли против прямого соперника, и у нас было поровну очков – всегда приятно получать преимущество. После предыдущего матча мы знали, что нам нужна победа. Сегодня мы выполнили свою работу. Я все еще считаю, что мы могли бы добиться большего, но задача выполнена», – сказал Бруну.