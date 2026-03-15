  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассоциация футбола Аргентины и КОНМЕБОЛ об отмене Финалиссимы: «Мадрид – не нейтральное место. Аргентина согласилась сыграть в Италии, но не приняла предложенную дату»
3

В КОНМЕБОЛ объяснили причины отмены Финалиссимы.

КОНМЕБОЛ и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выпустила заявление о причинах отмены Финалиссимы-2026 между сборными Аргентины и Испании. 

«КОНМЕБОЛ и AFA постоянно подтверждали свою готовность провести Финалиссиму на нейтральном поле и согласились с предложенным местом проведения после длительных настойчивых предложений со стороны УЕФА провести матч в Мадриде. К сожалению, достичь окончательного соглашения о проведении игры не удалось, поскольку предложенная дата не была принята из-за ограниченного времени.

КОНМЕБОЛ и УЕФА несколько месяцев назад договорились о проведении Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании в Катаре – стране, которая уже доказала свою способность организовывать мероприятия такого масштаба и проявляет серьезную приверженность развитию футбола.

После того как возможность проведения матча в Катаре была исключена, обе конфедерации – а также футбольные федерации Аргентины и Испании – занялись поиском решения, которое устроило бы все стороны. В связи с этим очевидно, что предложение провести один единственный матч в Мадриде противоречило бы принципу спортивного равенства, поскольку это место не является нейтральным.

В этой ситуации в субботу, 14 марта, в Ассоциацию футбола Аргентины поступило предложение провести матч на нейтральной территории – в Италии 27 марта. Аргентина приняла эту идею без возражений, за исключением даты, предложив провести игру 31 марта.

К сожалению, УЕФА сообщила, что проведение матча 31-го числа – всего на четыре дня позже первоначально предложенной даты – невозможно, и в итоге Финалиссима была отменена.

КОНМЕБОЛ и Ассоциация футбола Аргентины глубоко сожалеют, что несмотря на предпринятые усилия и выраженную с самого начала готовность провести этот матч на нейтральной территории, реализовать его не удалось.

Со стороны КОНМЕБОЛ и AFA остается лишь поблагодарить Катар за традиционную готовность содействовать, а также УЕФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию за усилия, предпринятые для проведения этого значимого матча», – говорится в заявлении. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КОНМЕБОЛ
Федерация футбола Испании
Финалиссима
logoСборная Испании по футболу
Федерация футбола Аргентины
logoСборная Аргентины по футболу
logoСантьяго Бернабеу
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Германия, Франция, Англия, Китай, Япония, Ю. Корея
Читайте новости футбола в любимой соцсети
