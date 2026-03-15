Защитник ЦСКА Виктор о поведении Талалаева: «Хотели ввести мяч как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Некрасивый жест, это плохой пример для других»

Защитник ЦСКА Виктор о поведении Талалаева: плохой пример для других.

Защитник ЦСКА Жоао Виктор раскритиковал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура Мир РПЛ (0:1).

В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«В конце матча мы хотели ввести мяч в игру как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Считаю, что произошло небольшое недопонимание у обеих команд. Конфликт между игроками и тренерами произошел из-за большого накала в игре. Обе команды хотели одержать победу.

Тренер «Балтики» поступил именно так, считаю это некрасивым жестом. Это плохой пример для других. Нам это не понравилось, поэтому мы повели себя так. Но сейчас нам нужно уже думать уже о других матчах чемпионата и кубка», – сказал Виктор.