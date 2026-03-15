  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник ЦСКА Виктор о поведении Талалаева: «Хотели ввести мяч как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Некрасивый жест, это плохой пример для других»
58

Защитник ЦСКА Жоао Виктор раскритиковал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура Мир РПЛ (0:1).

В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«В конце матча мы хотели ввести мяч в игру как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Считаю, что произошло небольшое недопонимание у обеих команд. Конфликт между игроками и тренерами произошел из-за большого накала в игре. Обе команды хотели одержать победу.

Тренер «Балтики» поступил именно так, считаю это некрасивым жестом. Это плохой пример для других. Нам это не понравилось, поэтому мы повели себя так. Но сейчас нам нужно уже думать уже о других матчах чемпионата и кубка», – сказал Виктор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБалтика
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЖоао Виктор
logoСпорт-Экспресс
logoАндрей Талалаев
logoФабио Челестини
logoЭнрике Кармо
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только бан до конца сезона чтобы другие видели. Он уже когда в локте сгибал руку и показывал это был перегиб, а теперь совсем развязался и надо наказать очень строго. Такого не было в лиге очень давно, а точнее никогда
Ответ T622222
Такого не было, но ЦСКА - Сатурн было уж совсем жёстко
Ответ Александр Зубков
Может и зачинщиков тогда назовешь той потасовки, раз вспомнил? Как себя латиносы сатурновские вели себя тогда всю игру, как били изподтишка. Или так, чтобы ЦСКА просто приплести?
Удобно как, гавкнул, а детали не нужны
Я вот прям был уверен, что в каком то моменте он прям обосрется.
Самовлюбленный эгоистичный нарцисс, который прям вот обязан был выстрелить себе в ногу.
Мне вот прям не жалко его.
Ответ wkaaqm9bfn
Самое смешное то, что он ничего как тренер не выиграл! Откуда столько понтов? Ну идут они сейчас 4 и что? Таких команд однодневок куча было, тот же Бекиев с Рубином классную историю написал и вы от него видели столько понтов?
Ответ Predator777
Обьективно он работу свою выполняет хорошо, такая пруха врятли ещё будет, даже если он в Спартак уйдет, так как в спартаке он продолжил бодаться на 4-6 местах думается.
Но за каждое такое действие его нужна наказывать, и жёстко
Талалаев совсем оборзел, убирать таких надо из футбола
Ответ Predator777
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Это называется неуважение, неуважение к соперникам и футболу. Для меня этот тип давно кончен...
Даже граждане Бразилии поняли, что так себя вести зашквар. А нашим некоторым тут нравится. Не эмоции он дал, а опозорился на межд-м уровне.
Ответ Светлана Агейкина
Граждане Бразилии робко оправдываются за то что футбола толком не показали, как и в прошлых играх, а вот удалений могли насобирать норм на ровном месте.
Ответ Irbis1880
Что оправдываются такого и рядом нет, это выдумки. Вот интересно, что бы вы сделали на месте Кармо.
Талалаев,конечно,некрасиво себя ведет,но Балтика победила заслуженно...Игрокам ЦСКА надо о своей игре думать.
Ответ Сергей Круг
Он и думали, сравнять хотели в последнем навале
Ответ Сергей Круг
Победила, вопросов вообще никаких. Тут два разных события обсуждается результат игры и действия одного не очень адекватного экспоната, причем при том что он выигрывает игру а не проигрывает.
Злит не сама ситуация, а то что никто не придет к компромиссам, каждый останется отстаивать свою точку зрения до последнего. Ну не прав ты, признай это, извинись хотя б перед болельщиками а не перед противниками если гордый, отбудь дискву, и дальше тебе и твоей команде будут симпатизировать. Но нет. , ни это чудо, ни руководство которое его отгораживает - ни в чем не признается, все при своих, все гордые и важные
Ответ Petr Friendship
Вы не из Чечни? Все извинений требуете... Есть простое наказание за то, что выбил мяч после свистка. Желтая, либо красная карточка. Больше тут говорить не о чем.
Ответ NoThanks
Ну да, всё ж так просто. Просто мяч, просто выбитый.
Проигрывай 1:0, 2:0 - и сколько хочешь выбивай мяч в трибуны, никто из соперников против не будет, никто толкать не будет, а может даже и судья тебе ниче блаженному не скажет
И правильно Кармо его толкнул, таким образом только и обратили внимание на вопиющий случай. Иначе бы все жк ограничилось для этого конечного удака. Тренер, тренер блин команды Премьер лиги, ведёт себя как обиженный ребенок. О каком уважении к сопернику тут можно говорить?
В прошлый раз с Краснодаром ссору учинили. Теперь Балтика. С кем армейцы поссорятся в следующий раз. ?
Станкович по сравнению с ним тютя домашняя.
Все правильно, дисквалификация до конца сезона, дома пусть бросает мяч, сколько вздумаемся.
