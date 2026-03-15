Орлов о Венделе против «Спартака»: «За эпизод с Зобниным Карасев и красную мог показать – чистой воды хулиганство! Дуглас наиграл на двойку – ни с Солари, ни с Маркиньосом не справлялся»

Геннадий Орлов: за эпизод с Зобниным Вендел мог получить красную.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру бразильских футболистов «Зенита» в матче со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

«Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине.

Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду! А сколько у него было потерь? Какой брак в передачах? «Зенит» всегда был силен игрой в полузащите. А что мы увидели в поединке с красно-белыми?

На двойку наиграл и Дуглас Сантос. Сколько атак у «Спартака» проходило справа? Дуглас не справлялся ни с Солари, ни с Маркиньосом, который периодически здесь появлялся. Это еще хорошо, что Педро отрабатывал назад! Еще недавно Сантоса звали в сборную Бразилии. Но сейчас в расширенном списке остался только один представитель «Зенита» — Луис Энрике. Дуглас снизил требования к себе. Тяжелый!

Барриос тоже малоэффективен. Начал растворяться в этом рисунке и Джон Джон. Не случайно же его заменили», – сказал Орлов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
66 комментариев
Давай,Геннадий,жги их глаголом!
Орлов прав на 100% про Вендела!
Ответ Рубин2003
Даже Орлов, который всегда защищает Зенит и то видел умышленный удар в предплечье Зобнину! Это транслировали на повторах и все, кто смотрел эту игру все видели очевидное, умышленно нарушение!
Ответ Alexandr Smolkin_1116342554
видели все кроме ВАР, который умышленно ничего не увидел, чтобы Зобнина не удалили и чтобы не сломать игру Спартака!
Чтобы такие красные показывать яйца нужны . Откуда они у Карасева.
Ответ Grisha U
Тут больше вопросов к ВАР. В таких случаях они должны были Карася к монитору позвать, чтобы он сам посмотрел.
Ответ Моё Моя
Ну, они и позвали. Правда гораздо позже и немного в другую сторону
Мир сошел с ума.
Уже и Орлов говорит правду.
Ответ Кузбасс
Он просто решил справедливо говорить. Комментировать то больше не зовут, смысл пушка на Зенит накидывать, когда есть повторы, ВАР, справедливость?
Ответ Кузбасс
А что толку! Результат уже не поменяют.
Когда читаешь высказывания адекватного человека, сразу хочется высказать ему своё уважение
кто должен не допускать разгильдяйства игроков ?- риторический вопрос
Как же Карасева и его помощников ЗАПУГАЛИ.
Ответ Сергей Ошлапов
Как же Карасева и его помощников ЗАПУГАЛИ.
Может быть, застимулировали?
Не мог,он вышел без памперсов...
На ВАР памперс меняли
Орлов всегда объективен. Просто когда Зенит был хорош, все обвиняли его в предвзятости
