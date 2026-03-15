Орлов о Венделе против «Спартака»: «За эпизод с Зобниным Карасев и красную мог показать – чистой воды хулиганство! Дуглас наиграл на двойку – ни с Солари, ни с Маркиньосом не справлялся»

Геннадий Орлов: за эпизод с Зобниным Вендел мог получить красную.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру бразильских футболистов «Зенита» в матче со «Спартаком » в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

«Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине.

Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду! А сколько у него было потерь? Какой брак в передачах? «Зенит » всегда был силен игрой в полузащите. А что мы увидели в поединке с красно-белыми?

На двойку наиграл и Дуглас Сантос . Сколько атак у «Спартака» проходило справа? Дуглас не справлялся ни с Солари , ни с Маркиньосом , который периодически здесь появлялся. Это еще хорошо, что Педро отрабатывал назад! Еще недавно Сантоса звали в сборную Бразилии. Но сейчас в расширенном списке остался только один представитель «Зенита» — Луис Энрике. Дуглас снизил требования к себе. Тяжелый!

Барриос тоже малоэффективен. Начал растворяться в этом рисунке и Джон Джон . Не случайно же его заменили», – сказал Орлов.