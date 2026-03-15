63

Тарасов о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Второй пенальти москвичам я бы не поставил. Не знаю, почему не удалили Вендела, Соболев отмахнулся от Умярова, должны были дать вторую желтую»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ

«Спартак» неплохо играл. Если бы они реализовали свои моменты, то выиграли бы. Я не понимаю, зачем игрок москвичей фолил перед первым пенальти. Ничего опасного не было, мяч уходил в сторону от ворот, а человек зацепил соперника. Что касается второго пенальти, я бы не поставил такое. Наступ был неосознанный, Ву не хотел фолить. Когда я играл, такое вряд ли бы поставили.

Но на самом деле не знаю, почему не удалили Вендела. Он отмахнулся ногой. Как минимум надо было рассмотреть этот эпизод на предмет красной карточки. Еще вопрос с Соболевым и Умяровым, когда Александр отмахнулся рукой. Мне кажется, что игроку «Зенита» должны были давать вторую желтую карточку», – сказал Тарасов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Предвзятость на лицо. Пенальти значит не поставил бы явный, а удалить удалил бы.
Предвзятость это, как раз таки, у судейства было. Так как пенальти они увидели, а Венделв с дельфином не удалили.
Да и по второму пенальти тоже есть вопросы... Да, случайный незначительный наступ был. Но он произошёл уже после того, как зенитовец уже был без мяча. А значит это уже не влияло на эпизод
Мяч не вышел из игры, его отбили на фланг, и Педро мог бы успеть за ним, если бы его не срубили.
А с каких это пор наступ не стал считаться фолом ?
Если человек не хотел наступать, но под воздействием злых сил наступил, то это не фол).
Так и рукой в штрафной играют не специально, а под воздействием злых сил. А эти нехорошие люди (судьи) зачем-то ставят на точку.
По пенальти даже Фратрия признала:
«Спасибо, Пабло [Солари] и Кристофер [Ву]! «Спартак» проиграл в Питере — 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву. Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», — написано в Телеграм-канале «Фратрии».
Ага. Забыл только сказать про 3 непоказанных желтых Ву, и вторую желтую Солари. Из столицы виднее...
Ву не заслужил красную
Ву 3-4 раза останавливал Соболева только руками, почему это не желтые?
О нереализации каких моментов Спартака ведёт речь эксБузов?
Эка у Бузова подгорает! Хотя объективности ради, следует признать, что игры у Зенита как не было, так и нет. Но даже с таким Зенитом Спартак справиться не сумел
Тарасов из Тарасовки)?
Бузова отрабатывает Московскую повесточку
В башку этой Бузовой никак не влезает то, что человек не может отмахнуться от того, чего не видит и что у людей нет глаз на затылке.
какой то инфантилизм "Я бы не поставил....", да кто ты такой, бывший муж и бывший ногомячист, тьфу!
У Тарасова какая-то проблема с логикой. По его мнению: "Что касается второго пенальти, я бы не поставил такое. Наступ был неосознанный, Ву не хотел фолить." Типа, просто чувал не хотел фолить, но сфолил, но он же не хотел, поэтому не пенальти.
При этом: "Еще вопрос с Соболевым и Умяровым, когда Александр отмахнулся рукой. Мне кажется, что игроку «Зенита» должны были давать вторую желтую карточку."
Соболев тоже не хотел фолить, кстати, он и не фолил, просто он даже не видел Умярова.
Материалы по теме
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
вчера, 12:18
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
вчера, 09:43
Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
14 марта, 22:23
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
14 марта, 18:44
Федотов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Желтой достаточно, нет амплитуды, просто тычок. Будь удар акцентированнее – можно было бы смотреть на красную»
14 марта, 17:12
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
9 минут назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
34 минуты назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
52 минуты назад
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Рекомендуем