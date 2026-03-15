Тарасов о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Второй пенальти москвичам я бы не поставил. Не знаю, почему не удалили Вендела, Соболев отмахнулся от Умярова, должны были дать вторую желтую»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» неплохо играл. Если бы они реализовали свои моменты, то выиграли бы. Я не понимаю, зачем игрок москвичей фолил перед первым пенальти. Ничего опасного не было, мяч уходил в сторону от ворот, а человек зацепил соперника. Что касается второго пенальти, я бы не поставил такое. Наступ был неосознанный, Ву не хотел фолить. Когда я играл, такое вряд ли бы поставили.
Но на самом деле не знаю, почему не удалили Вендела. Он отмахнулся ногой. Как минимум надо было рассмотреть этот эпизод на предмет красной карточки. Еще вопрос с Соболевым и Умяровым, когда Александр отмахнулся рукой. Мне кажется, что игроку «Зенита» должны были давать вторую желтую карточку», – сказал Тарасов.
Да и по второму пенальти тоже есть вопросы... Да, случайный незначительный наступ был. Но он произошёл уже после того, как зенитовец уже был без мяча. А значит это уже не влияло на эпизод
«Спасибо, Пабло [Солари] и Кристофер [Ву]! «Спартак» проиграл в Питере — 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву. Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», — написано в Телеграм-канале «Фратрии».
Соболев тоже не хотел фолить, кстати, он и не фолил, просто он даже не видел Умярова.