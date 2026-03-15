Тарасов о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Второй пенальти москвичам я бы не поставил. Не знаю, почему не удалили Вендела, Соболев отмахнулся от Умярова, должны были дать вторую желтую»

Тарасов о матче «Зенит» – «Спартак»: второй пенальти москвичам я бы не поставил.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о судействе в матче «Зенит » – «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

«Спартак » неплохо играл. Если бы они реализовали свои моменты, то выиграли бы. Я не понимаю, зачем игрок москвичей фолил перед первым пенальти. Ничего опасного не было, мяч уходил в сторону от ворот, а человек зацепил соперника . Что касается второго пенальти , я бы не поставил такое. Наступ был неосознанный, Ву не хотел фолить. Когда я играл, такое вряд ли бы поставили.

Но на самом деле не знаю, почему не удалили Вендела . Он отмахнулся ногой . Как минимум надо было рассмотреть этот эпизод на предмет красной карточки. Еще вопрос с Соболевым и Умяровым, когда Александр отмахнулся рукой . Мне кажется, что игроку «Зенита» должны были давать вторую желтую карточку», – сказал Тарасов.