  • У Шешко 8 голов в 10 последних матчах за «МЮ» – сегодня забил «Астон Вилле» в АПЛ. В предыдущих 17 играх было два мяча
23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко забил 10-й гол за клуб в сезоне.

Словенец отличился на 81-й минуте матча 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

В десяти последних матчах за «МЮ» во всех турнирах Шешко забил 8 голов. При этом в 17 первых матчах за клуб форвард забил лишь два мяча.

Подробная статистика 22-летнего футболиста доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Как игрок изначально на голову выше Хейлунда. А теперь и по статистике подравнялся. Теперь у диванных экспертов не будет их любимого аргумента про то, что после МЮ игроки оживают
Ответ Street Fighter
Это при том, что Беня – не основной игрок и в основном выходит на замену. Явно лучше датчанина по коэффициенту потраченного времени на забитый гол + разница в лигах.
Ответ Someone from Internet
Помнится мне был такой же игрок и звали его Оле Сульшер
привет юмориму и его умению использовать сильные стороны игроков, бруну в опорке ахахаххаха🤣🤣🤣🤣
Ответ Любезный Ботиат
так цыган после назначения и говорил, что скучать не будем... только есть одно но...
Также перед началом сезона по голосованию агентов Шешко был признан худшим трансфером лета в АПЛ. Какое же великолепное понимание футбола у таких "экспертов"
Ответ Quack
что, не было предпосылок к такому выводу?
Первую половину сезона Беня не тянул скорости АПЛ. Кроме того пришел прямо к началу сезона. Сыгранности было 0.
Не сломался, пахал на тренировках, кушал кашу, слушал старших - вот и пошло дело
Ответ k.o.
У него и моментов прилично было. Вечно не может не везти, на дистанции статистика подравниваетсч
Молодчик, осталось с передачами поработать)
в 26-м календарном году, Шешко 8 голов, Хааланд 4 гола
Ответ Любезный Коссутий
Из 4 только 1 с игры в АПЛ.
Бен словно создан для АПЛ. Высокий, атлетичный, отлично играющий головой и любящий побороться за мяч. Немного наберется опыта, поймет, когда стоит придержать мяч, когда отдать, а может и пробить по воротам и тогда рискует стать элитным игроком.
Но даже сейчас очень приятно, что в команде наконец-то появилась настоящая 9-ка. Без всяких там ложных и блуждающих.
Ответ kruZ
И ещё радует, что парень настоящий профессионал и очень ответственный и трудолюбивый, столько положительных инсайдов про него ходит
Стоило уволить Аморима
Как же приятно сейчас читать все эти новости после того, как с первого дня поддерживал этот трансфер в МЮ;)
Между прочим, согласно статистике, в топ 5 по количеству голов на сыгранное время
