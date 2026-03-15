  • У Кэррика 7 побед, ничья и поражение за 9 матчей во главе «МЮ» – сегодня 3:1 с «Астон Виллой»
97

Кэррик выиграл 7 из 9 матчей во главе «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 30-м туре АПЛ

Это седьмая победа манкунианцев при Майкле Кэррике. Бывший хавбек «МЮ» занял должность главного тренера в середине января.

Всего под его руководством команда провела 9 матчей – были еще ничья с «Вест Хэмом» (1:1) и поражение от «Ньюкасла» (1:2). 

20 марта «Юнайтед» встретится с «Борнмутом» в гостях.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Мысли руководства МЮ: вроде бы скоро Тудор освободится, главное успеть предложить ему долгосрочный контракт
Ответ Александр Кузнецов
И неустойку побольше поставить не забыть
Ответ Александр Кузнецов
И обязательно закупить игроков в летнее окно - проект же долгосрочный, а нынешний состав не подходит под «философию» Тудора😂
Амориму нужно сказать отдельное спасибо за календарь без кубков
Ответ Arsenal1313
Пхпхпххпхпп
Ответ Arsenal1313
Затащил Мю, слив все кубки. Респект)
Нужны эксперты для понимания: состав - сильный, или Кэррик - тренер
Ответ R Kukhov
состав не на топ-3 объективно. Так что, Кэррик выше головы прыгает и выжимает максимум
Ответ Любезный Ботиат
Ну хз. Кроме Далота остальные вполне себе не слабее игроков из других топов.
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Спас сезон
Если что, они и при Амориме в топ 5 шли.
Это не Тен Хаг с проигранной борьбой за топ 10
Ответ Иван Лапин
Когда? С отрывом 4 от 14 места?
Этого поражения вообще не должно было быть, если бы у МЮ в тот момент на поле был бы на поле нормальный футболист, а не Маласиа
Ответ Street Fighter
Комментарий скрыт
Ответ Den-is
Нет, «не можно» так сказать.
Какая атмосфера в команде, спасибо Майклу за это
Тяжело будет разобраться с Карриком. Все что он сделал, максимально упростил игру и поставил игроков на свои места. Бруну единолично тащит эту команду. А Каррик может придумать что-то еще, что позволит команде бороться за места повыше?
Ответ CyberUnited
В защите поуже. В атаке по шире. В итоге третье место
С топами хорошо играют
Все играют на своих позициях, занимаются своими делами, нет Бруно в опорке, вот и результат. Как оказывается просто тренировать топ клуб с топ исполнителями
Ответ Соловьёв А.А.
В футболе все давным давно придумано, на поле играют футболисты, плюс Кэррик футбольный человек.
Ответ Любитель побеждать
В отношении нынешнего МЮ это истина
Кто-то там про Кэррика и конфетно-букетный период писал... а сейчас как? Нужен нам другой тренер? Я за Майкла
