У Кэррика 7 побед, ничья и поражение за 9 матчей во главе «МЮ» – сегодня 3:1 с «Астон Виллой»

Кэррик выиграл 7 из 9 матчей во главе «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Астон Виллу » (3:1) в 30-м туре АПЛ .

Это седьмая победа манкунианцев при Майкле Кэррике . Бывший хавбек «МЮ» занял должность главного тренера в середине января.

Всего под его руководством команда провела 9 матчей – были еще ничья с «Вест Хэмом» (1:1) и поражение от «Ньюкасла» (1:2).

20 марта «Юнайтед» встретится с «Борнмутом» в гостях.