«Барсе» дважды дали пенальти в 1-м тайме матча с «Севильей» – за фол Соу на Канселу и руку Кармоны. Рафинья сделал дубль, первый 11-метровый он забил «паненкой»
«Барселона» дважды за тайм забила «Севилье» с пенальти.
«Барселона» забила два пенальти в первые 20 минут матча Ла Лиги с «Севильей» (2:0, первый тайм).
На 8-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу сфолил в собственной штрафной на Жоау Канселу, арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил 11-метровый. На 9-й минуте Рафинья открыл счет, забив пенальти «паненкой».
На 18-й минуте мяч попал в вытянутую руку Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. После просмотра повтора арбитр вновь назначил пенальти в пользу «Барселоны». На 21-й минуте Рафинья сделал дубль с точки.
Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
За тот же период «Реал» пробивал два пенальти в одном матче 7 раз.
А у мадрида как всегда полыхает