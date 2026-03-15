«Барсе» дважды дали пенальти в 1-м тайме матча с «Севильей» – за фол Соу на Канселу и руку Кармоны. Рафинья сделал дубль, первый 11-метровый он забил «паненкой»

«Барселона» дважды за тайм забила «Севилье» с пенальти.

«Барселона » забила два пенальти в первые 20 минут матча Ла Лиги с «Севильей» (2:0, первый тайм).

На 8-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу сфолил в собственной штрафной на Жоау Канселу , арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил 11-метровый. На 9-й минуте Рафинья открыл счет, забив пенальти «паненкой».

На 18-й минуте мяч попал в вытянутую руку Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. После просмотра повтора арбитр вновь назначил пенальти в пользу «Барселоны». На 21-й минуте Рафинья сделал дубль с точки.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»