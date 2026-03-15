  • «Барсе» дважды дали пенальти в 1-м тайме матча с «Севильей» – за фол Соу на Канселу и руку Кармоны. Рафинья сделал дубль, первый 11-метровый он забил «паненкой»
«Барселона» дважды за тайм забила «Севилье» с пенальти.

«Барселона» забила два пенальти в первые 20 минут матча Ла Лиги с «Севильей» (2:0, первый тайм).

На 8-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу сфолил в собственной штрафной на Жоау Канселу, арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил 11-метровый. На 9-й минуте Рафинья открыл счет, забив пенальти «паненкой».

На 18-й минуте мяч попал в вытянутую руку Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. После просмотра повтора арбитр вновь назначил пенальти в пользу «Барселоны». На 21-й минуте Рафинья сделал дубль с точки.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Если бы Реалу дали два пенальти за тайм, здесь бы уже началась истерика
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
наверное потому что реалу дают пенальти за малейшие касания/симуляцию? если будет 3 руки в штрафной или 3 толчка в спину, то хоть 6 пенальти в ворота соперника реала будут справедливыми
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Барселона впервые с апреля 2021 года получила два пенальти в матче Ла Лиги
За тот же период «Реал» пробивал два пенальти в одном матче 7 раз.
как же у маргариновых полыхает когда Барсе ставят чистые пенки 😂
Ответ slavaprivet1
Это у вас весь сезоне полыхало когда ставили чистые пенальти в пользу Реала, других слов кроме пенальти не знали! А теперь отрыв сократился очень сильно, но даже сейчас ноете вы! Даже под эти постом, 3 коментов от фанатов Реала, остальные от вас самих же, сами же ноете, пытаясь оправдаться
Ответ slavaprivet1
так у вас тоже самое бывает, вам можно, а другим нельзя?
Ну если это пенальти , почему не поставить ?)) 100%
А у мадрида как всегда полыхает
Ответ cektor
так у вас тоже полыхает
Два пенальти Барсы это заговор против Реала или как ?)
Ответ Максим Никитин
без понятия как и что там, но первые мысли "как же они ныли бы если бы в ворота Барсы или просто в пользу Реала в другом матче"🥱
Ну тут любой адекватный судья поставит.
Почему же тогда у Реала 13 пенальти в Ла Лиге, а у Барселоны 9 пенальти с учетом сегодняшних ?)
Ответ Кирилл
Прости я нажимаю на плюс,почему то минус отображается
