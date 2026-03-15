Тэйлор засчитал гол Баркли «МЮ» после ВАР – проверяли офсайд у Онана в момент удара хавбека «Виллы»

Гол «Виллы» в ворота «МЮ» засчитали после ВАР.

ВАР засчитал мяч Росса Баркли в ворота «МЮ» на 64-й минуте матча 30-го тура АПЛ (1:2, второй тайм).

Полузащитник «Астон Виллы» забил после долгого розыгрыша углового, пробив в противоход Сенне Ламменсу.

Помощники Энтони Тэйлора проверили эпизод на предмет того, не мешал ли находящийся в офсайде Амаду Онана вратарю «МЮ». Арбитры нарушений не обнаружили.

