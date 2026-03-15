Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»

«Балтика» планирует оспорить удаление Талалаева в матче с ЦСКА.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что клуб намерен оспорить удаление главного тренера Андрея Талалаева в матче с ЦСКА.

В субботней игре 21-го тура Мир РПЛ «Балтика » одержала победу со счетом 1:0. В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

– Не показалось ли вам, что потасовка в концовке матча затмила все остальное?

– Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!

– Были ли вы в раздевалке команды после игры? Какая в ней атмосфера?

– Да, заходил. Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.

– Пообщались ли с главным тренером?

– Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».

– Она уже провела несколько матчей без тренера...

– Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы, – сказал Мясников.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»