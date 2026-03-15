  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»
«Балтика» планирует оспорить удаление Талалаева в матче с ЦСКА.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что клуб намерен оспорить удаление главного тренера Андрея Талалаева в матче с ЦСКА.

В субботней игре 21-го тура Мир РПЛ «Балтика» одержала победу со счетом 1:0. В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

– Не показалось ли вам, что потасовка в концовке матча затмила все остальное?

– Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!

– Были ли вы в раздевалке команды после игры? Какая в ней атмосфера?

– Да, заходил. Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.

– Пообщались ли с главным тренером?

– Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».

– Она уже провела несколько матчей без тренера...

– Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы, – сказал Мясников.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoАндрей Талалаев
logoФабио Челестини
157 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я тоже не понял, почему дали красную, а не набили морду?!
Ответ Юрий Король
Он спрятался за спины могучих ребят и орал: "Держите меня семеро - щас всех порву"
Ответ Владимир_1116552235
П
Он даже не понял, что произошло?? ))
Ответ Рубин2003
Да, он просто хотел выбить мяч на трибуны в обмен на жёлтую, но вдруг его толкнут игрок ЦСКА). Странные эти игроки, мешают тренеру выполнять свою работу).
Ответ Рубин2003
Комментарий скрыт
хоть ссы в глаза - всё божья роса..
Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!...
А если бы эти встряхненные болельщики на поле всей толпой поперли????Думать надо головой,а не провоцировать!
Ответ Сергей Круг
Комментарий удален пользователем
Ответ Хейтер всех Доннарум
Комментарий удален пользователем
Традиций нет... слабоваты.
Через 20 лет Талалаев в мемуарах будет описывать, как его, творческую личность, угнетало футбольное сообщество страны
Ноль шансов отменить КК, мог спровоцировать массовое побоище.
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий9779
Надеюсь. По-хорошему, со всей его историей - это не меньше 5. А лучше до конца сезона. Но это мечты...
Впаять ему, как рецидивисту, пяток матчей дисквы. Будет хорошо
Ответ Мельников Михаил
Лучше штраф в пару мультов.
Ответ Мельников Михаил
Пяток это еще по-божески
Нихрена себе он непонятливый)
Они там все неадекватные что-ли?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаеву грозил бан на 3 месяца – но пропустит максимум 2 матча
вчера, 15:00
Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»
вчера, 13:52
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
вчера, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
4 минуты назад
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
18 минут назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
43 минуты назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Рекомендуем