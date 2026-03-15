  Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Акроном» (1:1) в 21-м туре Мир РПЛ.

С 49‑й минуты «Ахмат» играл вдесятером – за два предупреждения с поля был удален бразильский полузащитник Исмаэл Силва.

– Вели в счете, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят за то, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.

Как решать проблему отсутствия Исмаэла Силвы в следующем матче?

– Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, то выйдет другой.

Как оцените игру Георгия Мелкадзе?

– Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, то это хорошо.

Ничья по такому матчу – это какой результат?

– Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата, – сказал Черчесов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ну это типичное инфоцыганство. Нет слова проблема, а есть слово задача. Получается, что алкоголь - это не моя проблема, а моя задача!
Ответ
Ну, как тут не согласиться с Приветычем насчёт алкоголя. Как бы раньше он был просто проблемой, а теперь всё изменилось. Сейчас стал первейшей задачей. Вопрос жизни и смерти, когда его нет. Спешу выпить за его здоровье!🍷
Ответ
если Исмаэл заработал кк то он стал проблемой
Возвращение козлобыка
Как говорил еще Лобановский,матч в любом случае начнут 11 человек.
Да ладно, что вы начали снова слюней брызгать. Было бы скучно без Саламовича.
А почему он к словам всегда цепляется? Смысл один и тот же. Тоже болезнь какая-то? Может как у Тралалаеа, только протекает поскромнее
Ему бы со смоловым пообщаться
Ответ
После общения в душе, Федор вряд ли снова захочет.
Во первых я тебя приветствую...😈
а этот всё свой "словарь" повышает
Приветыч, ты летом в Спартак собирайся. И лысого Меладзе с собой бери, всяко лучше TheБолотного
Камасутру придумал черчесов
