Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Акроном» (1:1) в 21-м туре Мир РПЛ.
С 49‑й минуты «Ахмат» играл вдесятером – за два предупреждения с поля был удален бразильский полузащитник Исмаэл Силва.
– Вели в счете, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят за то, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.
– Как решать проблему отсутствия Исмаэла Силвы в следующем матче?
– Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, то выйдет другой.
– Как оцените игру Георгия Мелкадзе?
– Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, то это хорошо.
– Ничья по такому матчу – это какой результат?
– Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата, – сказал Черчесов.