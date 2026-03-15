Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»

Черчесов: слова «проблема» в моем лексиконе нет, есть ситуация, ее нужно решать.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Акроном » (1:1) в 21-м туре Мир РПЛ .

С 49‑й минуты «Ахмат» играл вдесятером – за два предупреждения с поля был удален бразильский полузащитник Исмаэл Силва.

– Вели в счете, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят за то, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.

– Как решать проблему отсутствия Исмаэла Силвы в следующем матче?

– Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, то выйдет другой.

– Как оцените игру Георгия Мелкадзе?

– Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, то это хорошо.

– Ничья по такому матчу – это какой результат?

– Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата, – сказал Черчесов.