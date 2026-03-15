Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма по ассистам за «МЮ» в сезоне АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевых передачи в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы»: на Каземиро и на Матеуса Кунью.
Португалец сделал 15-й и 16-й ассисты в текущем сезоне Премьер-лиги и побил рекорд Дэвида Бекхэма по числу голевых передач за «МЮ» в чемпионате, установленный в сезоне-1999/2000.
Также Бруну является лучшим ассистентом в этом розыгрыше АПЛ, на счету его ближайшего преследователя Райана Шерки 8 результативных передач. Подробную статистику капитана «МЮ» можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
влияние на игру МЮ просто запредельное