  • Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевых передачи в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы»: на Каземиро и на Матеуса Кунью.

Португалец сделал 15-й и 16-й ассисты в текущем сезоне Премьер-лиги и побил рекорд Дэвида Бекхэма по числу голевых передач за  «МЮ» в чемпионате, установленный в сезоне-1999/2000.

Также Бруну является лучшим ассистентом в этом розыгрыше АПЛ, на счету его ближайшего преследователя Райана Шерки 8 результативных передач. Подробную статистику капитана «МЮ» можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
С Бруну такие новости лучше публиковать после матча. Сколько его ругали, хотя это лучший игрок МЮ за последние лет 10 точно
Ответ Кирилл Шарапов
Комментарий скрыт
Уже сделал 16-й. И переписал рекорд на себя. Классный игрок. Лучший трансфер Юнайтед
После Видича
Ну все же подразумевал за последнее время, но в целом Бруну действительно по окончанию карьеры будет входить в топ лучших трансферов в истории Юнайтед. Просто не повезло, что он попал в такой мрачный период клуба.
Великий игрок великого клуба , жаль только без трофеев он
лучший игрок сезона в АПЛ, я считаю
влияние на игру МЮ просто запредельное
Просто машина! Капитанище!
какой же Бруно топарик !!!
Бруну - это именно про футбол, даже не глядя на статистику. Однако, учитывая почти космические показатели по этой части, можно смело называть его одним из лучших игроков Мира прямо сейчас, если не лучшим.
Португальский зверь
