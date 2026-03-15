Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом

Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма по ассистам за «МЮ» в сезоне АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш отдал две голевых передачи в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы »: на Каземиро и на Матеуса Кунью.

Португалец сделал 15-й и 16-й ассисты в текущем сезоне Премьер-лиги и побил рекорд Дэвида Бекхэма по числу голевых передач за «МЮ» в чемпионате, установленный в сезоне-1999/2000.

Также Бруну является лучшим ассистентом в этом розыгрыше АПЛ , на счету его ближайшего преследователя Райана Шерки 8 результативных передач. Подробную статистику капитана «МЮ» можно найти здесь .