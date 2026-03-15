  Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
19

Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»

Шерки: настоящих артистов мало, моя цель – вернуть в моду футбол старой школы.

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился мыслями о современном футболе. 

Сегодня, чтобы получать удовольствие от игры, за кем нужно следить?

Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе. Так много. Усман Дембеле. И Райан Шерки

Значит, все-таки еще есть много артистов?

– Есть игроки с большим талантом, но настоящих артистов мало.

Вы считаете себя одним из них?

– Думаю, да. Потому что иногда я делаю вещи, которые сам не понимаю. (Улыбается.)

Вы когда-нибудь думали, что несовместимы с современным футболом?

– Никогда! Потому что у меня есть цель – помочь вернуть в моду футбол старой школы. Надеюсь, однажды у меня это получится. Сейчас мой футбол эффективен, но в нем есть и эта часть старой школы. И если мне удастся совместить эти два элемента, я смогу радовать людей так, как мне хочется, – сказал Шерки. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
19 комментариев
За футбол старой школы!
За футбол старой школы!
Однозначно!
За футбол старой школы!
Не чокаясь
Как вообще в Сити попал....в каком-нибудь Реале был бы как влитой.
Как вообще в Сити попал....в каком-нибудь Реале был бы как влитой.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
В большинстве случаев креатив Реала это пнуть на скорость Винисиусу или Мбаппе. Бенфику на потугах прошли. Объективно, в Реале не то, чтобы в этом компоненте все гладко.
Месут Озил, Неймар, Роналдиньо, Зидан, Месси - волшебники, на которые ему стоит равняться.
От скромности точно не умрёт )
От скромности точно не умрёт )
Согласен. Но по сути он прав)
От скромности точно не умрёт )
так ему Гвардиола запрещает играть красиво и творить, все в рамках тики-таки
на сборную Францию очень интересно посмотреть будет на предстоящем чм
Он чертовски прав , особенно это поймут люди смотревшие футбик 90х первой половины нулевых .Шерки , Ямаль и Олисе (для меня топ 3 ) игроки , за которыми просто наблюдать классно , футбол стал роботизированным что ли
Пеп: Надеюсь у него не заболит в паху!
Хорошие вещи говорит, но для своих целей явно не ту команду выбрал
Настоящих буйных мало вот и нету вожаков.
(В.С. Высоцкий)
Хотел посмотреть на Шерки, включил матч против Реала, и увидел только одного артиста, остальные — трупы)

Вальверде уделал просто всех
Райан Шерки: «Хочу стать лучшим игроком мира. Если получу «Золотой мяч», отец обещал перестать говорить только о футболе. У нас прекрасные отношения, но жизнь важнее игры»
вчера, 13:19
Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
вчера, 11:17
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
13 марта, 21:07
