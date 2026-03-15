Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился мыслями о современном футболе.
– Сегодня, чтобы получать удовольствие от игры, за кем нужно следить?
– Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе. Так много. Усман Дембеле. И Райан Шерки.
– Значит, все-таки еще есть много артистов?
– Есть игроки с большим талантом, но настоящих артистов мало.
– Вы считаете себя одним из них?
– Думаю, да. Потому что иногда я делаю вещи, которые сам не понимаю. (Улыбается.)
– Вы когда-нибудь думали, что несовместимы с современным футболом?
– Никогда! Потому что у меня есть цель – помочь вернуть в моду футбол старой школы. Надеюсь, однажды у меня это получится. Сейчас мой футбол эффективен, но в нем есть и эта часть старой школы. И если мне удастся совместить эти два элемента, я смогу радовать людей так, как мне хочется, – сказал Шерки.
