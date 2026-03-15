Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»

Шерки: настоящих артистов мало, моя цель – вернуть в моду футбол старой школы.

Полузащитник «Манчестер Сити » Райан Шерки поделился мыслями о современном футболе.

– Сегодня, чтобы получать удовольствие от игры, за кем нужно следить?

– Ламин Ямаль , Килиан Мбаппе . Так много. Усман Дембеле . И Райан Шерки .

– Значит, все-таки еще есть много артистов?

– Есть игроки с большим талантом, но настоящих артистов мало.

– Вы считаете себя одним из них?

– Думаю, да. Потому что иногда я делаю вещи, которые сам не понимаю. (Улыбается.)

– Вы когда-нибудь думали, что несовместимы с современным футболом?

– Никогда! Потому что у меня есть цель – помочь вернуть в моду футбол старой школы. Надеюсь, однажды у меня это получится. Сейчас мой футбол эффективен, но в нем есть и эта часть старой школы. И если мне удастся совместить эти два элемента, я смогу радовать людей так, как мне хочется, – сказал Шерки.