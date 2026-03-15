Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»

Педро о ЧМ-2026: приму приглашение в сборную с распростертыми объятиями.

Полузащитник «Зенита » Педро заявил, что надеется сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026 .

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.

– Рассчитываете, что вас заметит Карло Анчелотти перед чемпионатом мира 2026 года?

– Действительно, год начался хорошо. Я работаю, чтобы заслужить это право и обратить внимание тренера сборной. Я буду счастлив и приму с распростертыми объятиями это приглашение, – сказал Педро .