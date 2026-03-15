Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»

Полузащитник «Зенита» Педро заявил, что надеется сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.

– Рассчитываете, что вас заметит Карло Анчелотти перед чемпионатом мира 2026 года?

– Действительно, год начался хорошо. Я работаю, чтобы заслужить это право и обратить внимание тренера сборной. Я буду счастлив и приму с распростертыми объятиями это приглашение, – сказал Педро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Когда говорят, что у Педро не очень статистика и значит не особо он важен для Зенита, это значит, что люди не особо и видели его игру.
Вот прошел матч. Помимо заработанного пенальти, он выдал потенциально два голевых паса, на Мантуана и Луиса Энрике, которые те не реализовали и по итогу у Педро ноль голевых действий за матч. Но разве говорит это полезности игрока? Вон у Глушенкова статистика куда лучше, но Макс играет на свободных мячах и когда хочет, а не когда нужно. Педро из фавел, которому только в феврале исполнилось 20, выглядит куда более осознанным, мотивированным на прогресс человеком, чем великовозрастный дуралей Глушенков.
Педро, однозначно самый главный актив Зенита. Не по возрасту зрелый игрок. Не чурается черновой работы. Молодец.
Педро со временем будет в сборной. В одной из двух сборных. Это точно
