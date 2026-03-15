Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
Полузащитник «Зенита» Педро заявил, что надеется сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.
– Рассчитываете, что вас заметит Карло Анчелотти перед чемпионатом мира 2026 года?
– Действительно, год начался хорошо. Я работаю, чтобы заслужить это право и обратить внимание тренера сборной. Я буду счастлив и приму с распростертыми объятиями это приглашение, – сказал Педро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Вот прошел матч. Помимо заработанного пенальти, он выдал потенциально два голевых паса, на Мантуана и Луиса Энрике, которые те не реализовали и по итогу у Педро ноль голевых действий за матч. Но разве говорит это полезности игрока? Вон у Глушенкова статистика куда лучше, но Макс играет на свободных мячах и когда хочет, а не когда нужно. Педро из фавел, которому только в феврале исполнилось 20, выглядит куда более осознанным, мотивированным на прогресс человеком, чем великовозрастный дуралей Глушенков.