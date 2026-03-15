Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»

Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком.

– Согласны с высказываниями о том, что «Спартак» становится клубом-середняком?

– Скорее, да. Но у «Спартака» одна из самых больших армий болельщиков.

– Слышали высказывания Дзюбы о том, что он бы помог «Спартаку» – на поле, в раздевалке? Что думаете?

– Это путь в никуда. Хотя вот Заболотный сидит же на заменах. Он чем-то помогает?

– Путь в никуда – в том смысле, что надо брать сильнее?

– Понятное дело, – сказал Быстров.