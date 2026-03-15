Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)

Все игроки сборных Испании и Аргентины, включая Лионеля Месси, были готовы принять участие в Финалиссиме, сообщает Фабрицио Романо..
Ранее стало известно, что Финалиссима между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Крышу бы закрыли, а деньги на бесполезные мероприятия у нас всегда есть
Вообще, мероприятия такого масштаба надо устраивать вовремя, в идеале - не следующий год после региональных турниров. А не за три месяца до ЧМ.
Ведь именно этой игры все любители футбола и ждут.
Это матч четерехлетия мирового футбола.
Тем ценнее будет увидеть такой матч на "нагретой сковороде"...на чемпионате мира...в плей-офф...а Финаллисимо может испортить предвкушение.
Команды скорее всего непременно сойдутся на мундиале.
Эти команды, плюс Франция, основные фавориты.
Лучше подождем.