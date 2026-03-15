Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, выступающий на правах аренды за «Жирону», не смог проголосовать на выборах президента «Барсы».
Сегодня проходят выборы президента сине-гранатовых. Члены «Барсы» голосуют за того, кто будет руководить клубом ближайшие пять лет. Последний глава клуба, Жоан Лапорта, также претендует на этот пост.
Тер Стеген не смог проголосовать. Немца не оказалось в официальном списке избирателей, допущенных к голосованию – это могут делать только «сосьос» (члены клуба – Спортс’‘). Вратарь больше 10 минут ждал, пока сотрудники попробуют решить проблему, но в итоге ему пришлось уйти.
31 комментарий
А мертвые души, карусели и тп будут?
Подходите к пеньку, решим и ваш вопросик
Акции, розыгрыши квартир, машин )))
Я вот на госуслугах проголосовал и всё вроде нормально, почему ему никто не рассказал, не знаю
Тебе смс должна была прийти, что вход в банки ру подтвержден. Назвал?
А что так можно....
Как говорится, Больше чем клуб
в списках только проверенные лапортовцы
Они прочли в его глазах намерение голосовать за Фонта.😄
Совпадение?
Проделки Лапорты?
Тер Стегена кто-то не допустил - это Гинер всё купил!!
лапорта кабинетные рычаги подключил
Чудовищная ошибка или рычаги?
Рычаги. Те кто за Фонта не смогут проголосовать.
