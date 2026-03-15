Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили

Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы».

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген , выступающий на правах аренды за «Жирону», не смог проголосовать на выборах президента «Барсы».

Сегодня проходят выборы президента сине-гранатовых. Члены «Барсы» голосуют за того, кто будет руководить клубом ближайшие пять лет. Последний глава клуба, Жоан Лапорта , также претендует на этот пост.

Тер Стеген не смог проголосовать. Немца не оказалось в официальном списке избирателей, допущенных к голосованию – это могут делать только «сосьос» (члены клуба – Спортс’‘). Вратарь больше 10 минут ждал, пока сотрудники попробуют решить проблему, но в итоге ему пришлось уйти.