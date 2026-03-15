  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
Видео
31

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, выступающий на правах аренды за «Жирону», не смог проголосовать на выборах президента «Барсы».

Сегодня проходят выборы президента сине-гранатовых. Члены «Барсы» голосуют за того, кто будет руководить клубом ближайшие пять лет. Последний глава клуба, Жоан Лапорта, также претендует на этот пост.

Тер Стеген не смог проголосовать. Немца не оказалось в официальном списке избирателей, допущенных к голосованию – это могут делать только «сосьос» (члены клуба – Спортс’‘). Вратарь больше 10 минут ждал, пока сотрудники попробуют решить проблему, но в итоге ему пришлось уйти.

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЖирона
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
Политика
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А мертвые души, карусели и тп будут?
Ответ Бегемотик
Подходите к пеньку, решим и ваш вопросик
Ответ Бегемотик
Акции, розыгрыши квартир, машин )))
Я вот на госуслугах проголосовал и всё вроде нормально, почему ему никто не рассказал, не знаю
Ответ Дмитрий Маркелов
Тебе смс должна была прийти, что вход в банки ру подтвержден. Назвал?
Ответ Дмитрий Маркелов
А что так можно....
Как говорится, Больше чем клуб
в списках только проверенные лапортовцы
Они прочли в его глазах намерение голосовать за Фонта.😄
Проделки Лапорты?
Тер Стегена кто-то не допустил - это Гинер всё купил!!
лапорта кабинетные рычаги подключил
Чудовищная ошибка или рычаги?
Ответ denis05
Рычаги. Те кто за Фонта не смогут проголосовать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
