Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»

Пономарев: Талалаев немножко возомнил себя Моуринью.

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев пытается быть похожим на Жозе Моуринью.

В концовке игры тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Неприятное, конечно, впечатление на меня произвел Андрей, что-то начал кричать, показывать пальцем, как-то нехорошо. Мне кажется, что он немножко себя возомнил Жозе Моуринью , а это не идет ему, нужно скромнее быть, не выпячиваться, его уже наказывали.

Он неправильно себя ведет, да, команда у него крепкая, нельзя допускать такое поведение. Даже хорошим футболистам не нужно ставить себя выше других. Ведь все моментально обрывается, сейчас ты на коне, а через минуту можешь упасть. Если команда посыпается, и он не будет знать, что делать. Но сейчас пока у него все хорошо, поэтому он себя так ведет, но так делать нельзя.

Нужно быть скромным, поблагодарить за матч, и больше ничего не надо. Ему нужно просто подсказать, что он не прав. Мы в хороших отношениях, но у меня просто нет его телефона, я бы сам позвонил, сказал, что ему не нужно это делать. Это не красит его», – сказал Пономарев.