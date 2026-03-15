  • Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»
Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев пытается быть похожим на Жозе Моуринью.

В концовке игры тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Неприятное, конечно, впечатление на меня произвел Андрей, что-то начал кричать, показывать пальцем, как-то нехорошо. Мне кажется, что он немножко себя возомнил Жозе Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть, не выпячиваться, его уже наказывали.

Он неправильно себя ведет, да, команда у него крепкая, нельзя допускать такое поведение. Даже хорошим футболистам не нужно ставить себя выше других. Ведь все моментально обрывается, сейчас ты на коне, а через минуту можешь упасть. Если команда посыпается, и он не будет знать, что делать. Но сейчас пока у него все хорошо, поэтому он себя так ведет, но так делать нельзя.

Нужно быть скромным, поблагодарить за матч, и больше ничего не надо. Ему нужно просто подсказать, что он не прав. Мы в хороших отношениях, но у меня просто нет его телефона, я бы сам позвонил, сказал, что ему не нужно это делать. Это не красит его», – сказал Пономарев.

Источник: ТАСС
Талалаев кидался как бык на красную тряпку,походу не всё в порядке с психикой у господина.
Ответ Petran_grek
Моуринью нужно пачку выкурить в сторонке до его сверкающих высот !
Во всех предыдущих командах его выгоняли через пол года. А тут чуть Балтика приподнялась в таблице и уже почувствовал себя богом . великий специалист...
Ответ RUSSERG
Он занимал с Ахматом пятое место, хороший результат для премьеры
Очень точно подмечено и максимально корректно об этом сказано. Остается только выразить уважение Пономареву.
До вчерашнего дня Тадалаев мне симпатизировал, но 2еб ильная выходка все стерла напрочь. Он реально неадекватен и затеял всю заваруху
Ответ Александр Селиванов
Абсолют тоже самое. Как-то заочно болеешь за балтику, вчера вот также включил посреди матча, смотрю 1:0, вроде рад.
Щаз отношение поменялось, удачи желать этой команде и этому человеку уже не хочется
Дядя Вова, его уже поздно воспитывать, мальчик уже взрослый стал.
