Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»

Тренер «Урала » Василий Березуцкий с юмором ответил на вопрос о трансферах.

– Дайте оценку трансферному окну.

– Я же уже говорил, что я бы хотел Педри , Криштиану Роналду и Месси .

Но получилось так, как получилось. Это то, что есть. К сожалению, они не поехали. Они отказались, – сказал Березуцкий.