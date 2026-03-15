Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился впервые с ноября

Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.

Форвард «Акрона » забил на 84-й минуте игры 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

37-летний Дзюба обновил рекорд российского футбола по голам, который принадлежит ему с марта прошлого года.

В 18 матчах текущего сезона у Артема 6 мячей. Он забил впервые с 29 ноября – тогда поразил ворота «Пари НН» (1:2).