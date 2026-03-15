  • Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился впервые с ноября
48

Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился впервые с ноября

Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.

Артем Дзюба обновил рекорд России по голам.

Форвард «Акрона» забил на 84-й минуте игры 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

37-летний Дзюба обновил рекорд российского футбола по голам, который принадлежит ему с марта прошлого года.

В 18 матчах текущего сезона у Артема 6 мячей. Он забил впервые с 29 ноября – тогда поразил ворота «Пари НН» (1:2).

Дзюба по забитым обошел Протасова и стал вторым после Блохина за всю историю отечественного футбола.
Ответ rusriver
Дзюба по забитым обошел Протасова и стал вторым после Блохина за всю историю отечественного футбола.
Ещё чуть до полуфинала сборную не затащил, если бы не Джордан!:)
Ответ rusriver
Дзюба по забитым обошел Протасова и стал вторым после Блохина за всю историю отечественного футбола.
Комментарий скрыт
Не фанат Дзюбы, но его статистика достойна уважения. 2-й после Блохина в истории всего отечественного футбола и с отрывом самый результативный игрок в новейшей истории Российского футбола. В ближайшее время вряд ли кто-то обгонит.
Ответ Александр Паршин_1117003276
Не фанат Дзюбы, но его статистика достойна уважения. 2-й после Блохина в истории всего отечественного футбола и с отрывом самый результативный игрок в новейшей истории Российского футбола. В ближайшее время вряд ли кто-то обгонит.
Да ладно, я после рекорда Кержа думал, что в ближайшее время никто не обгонит. Хотя понятие ближайшее - относительно)
Ответ Александр Паршин_1117003276
Не фанат Дзюбы, но его статистика достойна уважения. 2-й после Блохина в истории всего отечественного футбола и с отрывом самый результативный игрок в новейшей истории Российского футбола. В ближайшее время вряд ли кто-то обгонит.
Рано или поздно - родится (может уже родился и тренируется где-то) новый великий (по нашим меркам как минимум) нападающий. Оч желательно, конечно, с достойными человеческим качествами, чему, впрочем, еще меньше предпосылок в текущее время...
Помню как они в Спартаке с Прудниковым дебютировали, причем Прудников после победы на юношеском ЧЕ раньше стал к основе подтягиваться и казался тогда перспективнее Дзюбы, ну по крайней мере я помню только о нем говорили, а про Дзюбу вообще мало кто слышал, и вот так карьеры у этих игроков сложились, один стал мемом российского футбола, другой абсолютной легендой. Оценивать какие-то человеческие качества Дзюбы не буду человек он не из приятных, но то что пробился на такой уровень только своим трудом достойно уважения:)
Ответ rigobersong
Помню как они в Спартаке с Прудниковым дебютировали, причем Прудников после победы на юношеском ЧЕ раньше стал к основе подтягиваться и казался тогда перспективнее Дзюбы, ну по крайней мере я помню только о нем говорили, а про Дзюбу вообще мало кто слышал, и вот так карьеры у этих игроков сложились, один стал мемом российского футбола, другой абсолютной легендой. Оценивать какие-то человеческие качества Дзюбы не буду человек он не из приятных, но то что пробился на такой уровень только своим трудом достойно уважения:)
Дзюба уже и мем, и легенда
Ответ rigobersong
Помню как они в Спартаке с Прудниковым дебютировали, причем Прудников после победы на юношеском ЧЕ раньше стал к основе подтягиваться и казался тогда перспективнее Дзюбы, ну по крайней мере я помню только о нем говорили, а про Дзюбу вообще мало кто слышал, и вот так карьеры у этих игроков сложились, один стал мемом российского футбола, другой абсолютной легендой. Оценивать какие-то человеческие качества Дзюбы не буду человек он не из приятных, но то что пробился на такой уровень только своим трудом достойно уважения:)
Оценивать какие-то человеческие качества Дзюбы не буду человек он не из приятных
Тебе бы на курсы по логике сходить, а то совсем печально дела обстоят с этим🤭
величайший русский форвард 21-го века
величайший русский форвард 21-го века
Комментарий скрыт
Да, он умеет в атаке практически все для своего роста. И в пас играет и скидку сделает и на третьего. Удар у него не пушка, но с двух ног попадает. Головой играет хорошо. В молодости умел бегать даже. В принципе, если бы хотел мог бы и в Европе поиграть. Не хуже типов вроде Митровича точно. Но у нас есть лимит.
Ответ Nogoi89
Да, он умеет в атаке практически все для своего роста. И в пас играет и скидку сделает и на третьего. Удар у него не пушка, но с двух ног попадает. Головой играет хорошо. В молодости умел бегать даже. В принципе, если бы хотел мог бы и в Европе поиграть. Не хуже типов вроде Митровича точно. Но у нас есть лимит.
учитывая что жизнь его покидала по томскам тулам ростовам самарам нельзя сказать что он прям лимитчик
Ответ feanor.84
учитывая что жизнь его покидала по томскам тулам ростовам самарам нельзя сказать что он прям лимитчик
Да, не, я лишь про то, что ему денег хватало и тут, чтобы не смотреть на Европу.
Достойный уважения, непросто играть в таком возрасте. Подбадривает команду. Молодец. Лидер. Пусть играет и радует нас новыми рекордами. Да и честно говоря, пригодится и в сборной. Лучше чем Соболев. Удачи, здоровья тебе наш рекордсмен.
Лет 5-6 назад Соболева всерьез с Дзюбой сравнивали, что может он даже лучше, и карьера будет не хуже. Сейчас Соболеву 29, Дзюба примерно в эти годы 30 очков набирал по гол+пас за тот же Зенит. А Соболев в основу не всегда попадает
Это с учётом что по мне у него украли ещё гол с Оренбургом и сегодня типа колено было в оффсайде
Дзюба красавчик! Важный гол, в не простом матче. Сейчас у Артёма, каждый гол рекорд!
Можно и на 250 замахнуться)). Лишним на поле не выглядит.
