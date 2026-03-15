«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну
Австралийский министр по чрезвычайным ситуациям Кристи Макбейн прокомментировала заявление информационного агентства Tasnim о возвращении нескольких футболисток сборной Ирана на родину.
Ранее стало известно, что пять из семи женщин, получивших убежище в Австралии после окончания Кубка Азии, отказались от дальнейшего пребывания в стране. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа» и «полным крахом планов зарубежных монархистов».
«Думаю, мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. И это заявление, я думаю, как раз один из таких примеров.
Наше правительство было очень открыто с австралийским народом относительно шагов, которые мы предприняли, чтобы гарантировать, что у женщин из сборной Ирана и персонала команды были все возможности принимать собственные решения в этом отношении», – сказала Макбейн в эфире ABC News.
Но если говорить более предметно, то кажется, что цивилизационный конфликт настолько обострился, что мировая война действительно реальна. И это страшно.
Мы их уже победили - иранские девочки вернулись !
P.S. В исламских странах - Великобритании и Франции такие глупости ( уроки ) просто невозможны.
Во избежании исламской революции !
- От пропагандиста слышу.
Наша честная информация -- их лживая пропаганда.
Да здравствуют Гарвард и Аль-Джазира !
P.S. Нью-Йорк - наш !
Далее везде !