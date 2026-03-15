  • «Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну
Австралийский министр Макбейн оценила отъезд футболисток сборной Ирана на родину.

Австралийский министр по чрезвычайным ситуациям Кристи Макбейн прокомментировала заявление информационного агентства Tasnim о возвращении нескольких футболисток сборной Ирана на родину.

Ранее стало известно, что пять из семи женщин, получивших убежище в Австралии после окончания Кубка Азии, отказались от дальнейшего пребывания в стране. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа» и «полным крахом планов зарубежных монархистов».

«Думаю, мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. И это заявление, я думаю, как раз один из таких примеров.

Наше правительство было очень открыто с австралийским народом относительно шагов, которые мы предприняли, чтобы гарантировать, что у женщин из сборной Ирана и персонала команды были все возможности принимать собственные решения в этом отношении», – сказала Макбейн в эфире ABC News.

Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмосферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»

20 комментариев
Пропагандисты против пропагандистов, просто с разных краёв. Это всегда забавное зрелище)
Да пропаганда есть везде, люди наивные считают, что только в ЗЛЫХ странах (по мнению кое каких стран) она есть
Наши пропагандисты самые пропагандистые пропагандисты из всех пропагандистов!
Говорят представители стран, где клубы буквально принуждают футболистов выходить с разными радужными элементами на форме. Или где заставляют всех детей поголовно посещать уроки про различные гендеры и меньшинства.
Но если говорить более предметно, то кажется, что цивилизационный конфликт настолько обострился, что мировая война действительно реальна. И это страшно.
Да ладно Вам паниковать !
Мы их уже победили - иранские девочки вернулись !
P.S. В исламских странах - Великобритании и Франции такие глупости ( уроки ) просто невозможны.
Во избежании исламской революции !
эмоциональная окраска в новостях — это классический признак пропаганды или манипуляции. если текст вызывает гнев, страх или восторг - перед вами классическая пропаганда
Так обычно и бывает на этом сайте...
- Ты пропагандист!
- От пропагандиста слышу.
Наша независимая пресса -- их мерзкие слуги режима.
Наша честная информация -- их лживая пропаганда.
Кхе кхе, там это, пропоганда BLM и ЛГБТ движения куда мощнее выступает, чем пропоганда Иранской власти. Я молчу про лоббирование еврейского интереса, это вообще самая сильная пропоганда.
Завершим дело Главного Имама Иерусалима , большого друга Великой Германии !
Да здравствуют Гарвард и Аль-Джазира !
P.S. Нью-Йорк - наш !
Далее везде !
Представитель западного мира обвиняет кого-то в пропаганде? Уже смешно
Иранские спортсменки приехали на турнир, законов Австралии не нарушали ... Спокойно готовиться к играм не дали, тягали на допросы в австралийскую полицию, где рассказывали как им плохо будет по возвращении домой ... а в отеле к ним в номер рвались с рекламными буклетами разные адвокаты-мигранты-правозащитники с требованием остаться в "свободном мире" ... Принимающая турнир страна-хозяйка ( Австралия ) обделалась по полной, стремясь угодить Израилю и США ... сейчас мычат что-то невнятное о пропаганде . Клоуны дешевые ... И для понимания : в списке педофилов с острова Эпштейна фигурировал Кевин Радд ( всего-навсего бывший премьер-министр Австралии ), потому отказать Израилю в грязной провокации против иранских футболисток австралийцы ну никак не могли, чтобы кагтавые не потащили всё грязное белье наружу ... Западная демократия как она есть - наслаждайтесь )
Узнать пропаганду очень просто. Пропаганда начинается когда либерал открывает рот.
Отправляй австралийских солдатиков туда. Они помогут.
