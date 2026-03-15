«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну

Австралийский министр Макбейн оценила отъезд футболисток сборной Ирана на родину.

Австралийский министр по чрезвычайным ситуациям Кристи Макбейн прокомментировала заявление информационного агентства Tasnim о возвращении нескольких футболисток сборной Ирана на родину.

Ранее стало известно , что пять из семи женщин, получивших убежище в Австралии после окончания Кубка Азии, отказались от дальнейшего пребывания в стране. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа» и «полным крахом планов зарубежных монархистов».

«Думаю, мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. И это заявление, я думаю, как раз один из таких примеров.

Наше правительство было очень открыто с австралийским народом относительно шагов, которые мы предприняли, чтобы гарантировать, что у женщин из сборной Ирана и персонала команды были все возможности принимать собственные решения в этом отношении», – сказала Макбейн в эфире ABC News.

Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмосферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»