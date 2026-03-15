Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»
Бывший нападающий «Спартака» Ари в разговоре высказался о малом количестве чемпионских титулов у красно-белых за последние 20 лет.
«Сложно сказать, почему у «Спартака» всего один чемпионский титул за последние 20 лет. Здесь нужно проводить анализ всех процессов как на поле, так и за его пределами.
И еще обязательно нужно прививать всем футболистам, особенно легионерам, любовь к клубу, чтобы они понимали, где они играют, в клубе какой величины. Потому что я вижу, что это проблема. Они должны быть горды, что играют и носят эмблему такого великого клуба, как «Спартак», – сказал Ари.
За последние 20 лет «Спартак» лишь становился чемпионом – в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
