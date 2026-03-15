Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»

Бывший нападающий «Спартака» Ари в разговоре высказался о малом количестве чемпионских титулов у красно-белых за последние 20 лет. 

«Сложно сказать, почему у «Спартака» всего один чемпионский титул за последние 20 лет. Здесь нужно проводить анализ всех процессов как на поле, так и за его пределами.

И еще обязательно нужно прививать всем футболистам, особенно легионерам, любовь к клубу, чтобы они понимали, где они играют, в клубе какой величины. Потому что я вижу, что это проблема. Они должны быть горды, что играют и носят эмблему такого великого клуба, как «Спартак», – сказал Ари.

За последние 20 лет «Спартак» лишь становился чемпионом – в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.

Источник: Legalbet
чтобы они понимали, где они играют, в клубе какой величины...
в клубе какой ветчины...
Ответ Сергей Круг
чтобы они понимали, где они играют, в клубе какой величины... в клубе какой ветчины...
От Мираторга)
а как объяснить величину клуба, если он ни хрена не выигрывает?
Этому борща по тарасовскому рецепту больше не вливать
Ари принижает достижения Спартака, ведь Копу дель Соль до сих пор не выиграл никто из российских клубов.

чивоуштам

бгг
Надо им как-то объяснить, что один титул за 20 лет и полное отсутствие еврокубков это тоже повод для гордости! Рассказать про Максим, слёзы, дороги и чудовищный пенальти в Антверпене. Больно уж сказка жалостливая 🤣
Вот как это вдолбить легионерам?
